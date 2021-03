Lys og mørke

Nettet snører seg sammen igjen. Torsdag kom det melding om dobbelt så mange smitta nasjonalt siste døgn målt mot forrige uke. Fra Bærum kom det melding om et dobla antall, i Drammen har man ikke hatt flere nysmitta siden januar og i Oslo er smittetendensen stigende. Hovedstadens nabokommuner Lillestrøm og Lørenskog stengte onsdag ned butikker, skjenkesteder og treningssentre.

Samtidig er det grunn til stor bekymring for smittesituasjonen blant barn og unge. Skoler og barnehager er åpne, barne- og ungdomsidretten går relativt som vanlig. Slik vil vi ha det, men det er også et voldsomt dilemma. I hjemmene blandes selvsagt unge og voksne. Å balansere en normal hverdag for våre yngste og mest sårbare med å holde smittetrykket nede ellers i samfunnet, er vanskelig.

Men kunne mer vært gjort for å klare å holde denne balansen? I Oslo er smittetrykket stort, nye virusmutanter rammer særlig de yngre, men skole- og barnehage er stadig på gult nivå. Det er ikke uproblematisk. I Oslo er det ikke maskepåbud i videregående skole. Påbud i kombinasjon med gratis munnbind, må være en åpenbar vei å gå for skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Helsemyndighetene advarer mot en tredje smittebølge. Vi står nå foran to-tre helt avgjørende måneder som vil kreve mye og kanskje enda mer av oss alle. Enda mer forsakelse og disiplin. Vi er på oppløpssida av et maraton av tålmodighet og det er en kamp mot klokka. Rekker vi å vaksinere mange nok før smitten overvelder oss? Det er nok å være bekymra for nå.

Det er ikke bare mørkt. Det ser lyst ut, bare vi kommer oss gjennom de neste par månedene. Mai er målet. Tilfanget av vaksiner har vært kritisk dårlig, men nå snur det. Dette gjelder ikke bare for Norge. Produksjonskapasiteten har tatt seg opp og det kommer nye, godkjente vaksiner på markedet. På en pressekonferanse tidligere i uka sa helseminister Bent Høie at det i mars vil komme 650.000 vaksinedoser til Norge. Altså betydelig mer enn det som har kommet siden desember og til nå.

April ser enda bedre ut. Nesten 1,6 millioner doser er forventa, og det er planer om å øke vaksinasjonstakten. Påsken vil ikke bremse dette arbeidet. Utover vår og tidlig sommer vil volumet stige suksessivt. Ifølge Folkehelseinstituttet vil det etter planen ankomme ni millioner doser fra april til juli.

I løpet av juli har Norge, i fall alt nå går etter planen, fått ti millioner doser. Nok til å fullvaksinere hele den norske befolkningen.