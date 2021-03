Legg ballen død

Utgangspunktet er like enkelt som fotballspillet: Verdens viktigste idrettsarrangement skulle aldri vært lagt til den lille, søkkrike arabiske staten. Landet har ingen fotballtradisjon og turneringen må gjennomføres i desember på grunn av uutholdelige sommertemperaturer. Men langt viktigere er det at landet har en forfatning som bryter med alle holdninger idretten og fotballen prøver å etterleve og har nedfelt i sine lover.

Hvilke tragedier som kan tilskrives hvilke byggeprosjekt, er underordnet. Fotball-VM har kostet tusenvis av liv. —

Qatar har sharialovgivning, som betyr begrenset frihet for kvinner og frie ytringer, og strenge straffer for homofili. Det er en stat med institusjonalisert moderne slaveri og som i praksis bedriver apartheid, med en styrende, liten overklasse og en underklasse av rettighetsløse arbeidere. Dette er uforenlig med å være vertskap for fotballfamilien.

Mer enn ti år er gått siden Qatar ble tildelt mesterskapet under omstridte omstendigheter. VM-tildelingen var startskuddet for en massiv utbygging. Siden den gang har mer enn 6500 fremmedarbeidere fra fattige land i Asia dødd på jobb i Qatar, ifølge den britiske avisa The Guardian. Arrangøren hevder at 37 arbeidere har mistet livet i forbindelse med bygging av anlegg til VM. Men arenaene er innlemmet i en enorm, ny infrastruktur bestående av flyplass, veier, tog, hoteller og en helt ny by.

Hvilke tragedier som kan tilskrives hvilke byggeprosjekt, er underordnet. Fotball-VM har kostet tusenvis av liv. Hva slags regime aksepterer slike arbeidsforhold? Qatar er ingen verdig vertsnasjon for verdens viktigste idrett.

Derfor har norske fotballklubber og -supportere nå gjort opprør. En rekke av landets elitelag har tatt stilling og sagt nei til at Norge skal delta. Det betyr at Norge må trekke seg fra VM-kvalifiseringen som begynner om kun kort tid. Det norske initiativet har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Kanskje kan liten tue velte stort lass.

Neste søndag er det toppmøte for norsk fotball. Det er et tenkelig scenario at det vil komme et forslag om boikott av Qatar som delegatene må stemme over. Et flertall på fotballtinget vil kunne tvinge Norges Fotballforbund til å trekke landslaget fra VM. Det er usannsynlig, selv om et digitalt ting er en langt mer uforutsigbar størrelse enn en tradisjonell samling. Det er synd at det norske og det potensielle internasjonale opprøret kommer så seint at FIFA har få praktiske alternativer til et VM 2022 i Qatar.

6500 har dødd. Det bør være uakseptabelt for Norge, for alle. Idretten kan ikke lukke øynene. Et vedtak om å trekke oss fra VM i Qatar har vår fulle, prinsipielle støtte. Gjør Qatar til et vendepunkt for bruk av idrett som nasjonal hvitvasking.