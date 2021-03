Absurd hemmelighold

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten, EOS-utvalget, har på eget initiativ gransket Frode Berg-saken. Rapporten er gradert. Utvalget har bedt om at den blir nedgradert slik at hele Stortinget og offentligheten kan bli kjent med innholdet. Det har E-tjenesten satt seg mot.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) støtter hemmeligholdelsen. Han hevder at rapporten inneholder informasjon som kan skade landets sikkerhet dersom det blir kjent. EOS-utvalget har selvfølgelig respekt for at det er informasjon i rapporten som må graderes. Men det må være mulig å redigere rapporten slik at deler av den kan offentliggjøres.

Det er absurd at E-tjenesten som granskes, kan hemmeligholde granskingsrapporten —

Total hemmeligholdelse er forkastelig. Arrestasjonen og fengslingen av den tidligere grenseinspektøren Frode Berg i Russland i 2017 vakte internasjonal oppmerksomhet. Frode Berg tilsto at han jobbet for norsk etterretningstjeneste. E-tjenesten har aldri innrømmet dette. Likevel har Berg fått en økonomisk oppreisning. Det er skrevet bøker om saken og Berg har latt seg intervjue mange ganger etter at han kom hjem fra fengselsoppholdet i Russland.

Saken er godt belyst gjennom mediene, men spørsmålet om E-tjenestens rolle ligger fortsatt i mørket. Inntrykket er at etterretningstjenesten involvering var oppsiktsvekkende amatørmessig. Frode Berg er en mann som åpenbart ikke var rustet for et spionasjeoppdrag i Russland. E-tjenesten drives ikke av amatører. Frode Berg-saken er derfor trolig et unntakstilfelle. Men vi kan ikke være sikre på det før vi får høre EOS-utvalgets konklusjon.

E-tjenesten liker sikkert ikke å bli gransket for sin opptreden i Frode Berg-saken. Men det er nødvendig. Det er flott at vi har et EOS-utvalg som passer på. Men det er absurd at E-tjenesten som granskes, kan hemmeligholde granskingsrapporten.