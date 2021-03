Stans støtten til HRS

Hvert år mottar bloggen Human Rights Service 1,8 millioner kroner over statsbudsjettet. På papiret bevilges disse pengene for å “medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga”. I realiteten er pengebeløpet en pris Høyre, KrF og Venstre er villige til å betale for å sikre seg Frps støtte i Stortinget.

Nå fremmer Arbeiderpartiets representanter i Stortingets justiskomité et forslag om å stanse denne pengestøtten fra og med 2022. “Vi har hele tida reagert på at HRS får penger fra en budsjettpost med formål å heve kunnskap på integreringsfeltet. Det er direkte latterlig. HRS er en organisasjon som bidrar til krenkelse og sjikane av muslimer i Norge,” har Aps justispolitiske talskvinne, Lene Vågslid, sagt til Dagbladet.

I stedet ser det ut til at talspersoner for Høyre, KrF og Venstre nok en gang vrir seg unna —

Partifellen Martin Henriksen peker på at “regjeringen finansierer Norges største hatblogg, noe som overskygger totalt at de legger fram handlingsplaner mot diskriminering og muslimhat”. Ap foreslår også å frata HRS retten til å oppnevne medlemmer til Utlendingsnemnda.

Forslagene bør være enkle å støtte. Det griper ikke inn i den gjeldende budsjettavtalen for i år, men setter foten ned for støtte til HRS for framtida. Når ledende politikere i Venstre, KrF og Høyre gjentatte ganger har uttalt offentlig at de er sterkt imot støtten til HRS, bør de se Aps velbegrunnede forslag som en kjærkommen anledning til å få satt et punktum for pengeoverføringene.

I stedet ser det ut til at talspersoner for Høyre, KrF og Venstre nok en gang vrir seg unna, og klamrer seg til formaliteter for å slippe å ta et prinsipielt standpunkt i tråd med egne verdier og overbevisning. Det er et ynkelig syn. Fram til disse partiene faktisk tør å stå for sine egne utsagn, er det ingen grunn til å feste lit til at deres kritikk av HRS er noe annet enn tomme ord.