I Molde pågår nå en diskusjon om byens slagord. Det gamle «Molde stikker seg ut» skal erstattes. Det virker som om byens ordfører, Torgeir Dahl fra Høyre, legger opp til at «Molde dummer seg ut» kan være et alternativ.

Dahl har valgt å angripe Oslos ledelse og befolkning for den fortvilte smittesituasjonen i landets hovedstad.

Debatt: «Molde er 'the asshole of the world'»

Dahl, som styrer en by der 8,6 prosent av befolkningen bor trangt (mot Oslos 20,5 prosent), en by med 22 personer per kvadratkilometer (mot Oslos 1628 personer per kvadratkilometer), oppfører seg som det man pleier å kalle «replygubbe» eller «mansplainer» i sosiale medier.

Altså en fyr som helt uten å ha saklig grunnlag for det, mener at han kan forklare for andre, som faktisk har greie på hva det dreier seg om, hvordan ting henger sammen. Litt som om Bent Høie skulle forsøke å fortelle Therese Johaug hvordan man går fort på ski, eller som om Erna Solberg skulle ta på seg å gi et hurtigkurs i sjakk til Magnus Carlssen.

Man ender et sted midt mellom det irriterende og det komiske.

Les også: Erna og Jonas kritiserer Molde-ordføreren: – Ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffere enn andre

Det er lett å harselere over Dahls angrep på Oslo, når vi vet at han styrer en liten by med et negativt driftsresultat på 1,3 prosent, mot Oslos solide 4,5 prosent i pluss. Men det ligger faktisk et stort alvor under dette, et alvor som vi ikke bør la Dahls useriøse synsing dekke over.

Den smitten vi ser i Oslo nå, skyldes i stor grad import av den britiske virusmutasjonen. Den kom til Norge i et tidsrom der både det rødgrønne byrådet i Oslo og opposisjonen på Stortinget bønnfalt regjeringen om å få bedre kontroll på grensene, særlig når det gjelder arbeidsinnvandring.

Det tok altfor lang tid før dette var sånn noenlunde på plass, og fortsatt er det mangler.

Les også: Molde-ordføreren fyrer løs mot Oslo-byrådets smittehåndtering. Nå får han svar på tiltale

Resultatet er at byen må stenge ned. Fordi regjeringens krisepakker i liten grad er tilpasset næringslivet i Oslo, står en lang rekke av byens viktigste små og mellomstore bedrifter i fare for å gå konkurs. Selv etter gjentatte oppfordringer om samtaler og mer tilpasning, er regjeringen passiv.

Som om ikke det er nok, tyder mye på at regjeringens vaksinestrategi har vært lite vellykket. Det kommer for få doser, for sent. Vi venter fortsatt på et tydelig svar fra regjeringen: Vil de nå fordele vaksiner slik at det kommer mest der det er størst behov – altså der hvor smittetrykket er høyest, og da særlig i Oslo?

Også på dette punktet nøler Erna Solbergs mannskap, og de har gjort det lenge.

Hvis Høyre ønsker en politisert og polemisk debatt om pandemien, må de være forberedt på at regjeringens politikk også blir utsatt for et kritisk søkelys. Det er ikke sikkert det blir veldig behagelig.