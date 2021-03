De rødgrønne bør klargjøre

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stilte torsdag opp sammen i Dagsrevyen på NRK.

Det var et interessant fellesintervju, men velgerne ble ikke mye klokere.

Jonas Gahr Støre sier at han er Arbeiderpartiets statsministerkandidat, og han ønsker å ha Sp og SV med på regjeringslaget. Vedum vil ha en Sp/Ap-basert regjering, men han vil ikke svare på om det er aktuelt for ham å sikte seg inn på statsministertaburetten. Mye felles politikk er det heller ikke lett å få øye på. Det må vente til etter valget.

Velgerne må få si sitt først. Vedum mener at styrkeforholdet mellom partiene skal avgjøre posisjoner og politikk. Dette er en god demokratisk tilnærming, men det burde likevel være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Og disse tankene bør velgerne få ta del i, slik vi opplevde da Ap, Sp og SV samlet seg om et historisk rødgrønt regjeringsalternativ som ble kronet med seier i 2005.

Allerede i 2004 ryddet partilederne i Ap, Sp og SV opp i flere floker seg imellom.

Ap forpliktet seg til ikke å ta omkamp på EU-saken, mens SV og Sp godtok å regjere på basis av EØS-avtalen. SV måtte godta Nato. Skatt og oljepengebruk var det også enighet om. Sommeren 2005 la de fire partiene i tillegg fram 155 punkter som de hadde stått sammen om i opposisjon.

Trygve Slagsvold Vedum har riktignok ikke utelukket SV, men mener at en Sp/Ap-basert regjering er «det beste for landet». Vedums alternativ kan fort bli en mindretallsregjering som søker vekselvis støtte i Stortinget. Det er en tanke som SV sterkt misliker, for da vil partiet bli politisk parkert i mange saker. Et fristilt SV vil på den annen side kunne rendyrke egen profil og på den måten lokke velgere over fra Ap.

Sp har kapret mange velgere fra Frp og Høyre.

Disse kan bli skremt tilbake på borgerlig side dersom Sp tar SV ordentlig inn i varmen. Etter valget bør bordet likevel fange slik at det blir en rødgrønn trepartiregjering. Ordet «basert» kan bli Vedums fikenblad.

Erna Solberg har hatt fire ulike partisammensetninger i sin regjering, og nå opptrer Frp i fri dressur. Kaoset er størst på borgerlig side. Ap, Sp og SV har tross alt bevist at partiene kan regjere godt sammen i åtte år.

Før sommeren skal Stortinget behandle store saker som perspektivmeldingen, transportplanen og klimaplanen. I disse sakene bør Ap, Sp og SV finne felles berøringspunkter.

Det vil være en nyttig opptakt til det som kan og bør bli en ny rødgrønn epoke.