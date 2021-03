Salget må stanses

Rolls-Royce har avtalt å selge selskapet Bergen Engine til det russiske selskapet TMH International for halvannen milliard kroner. Etter at Bergens Tidende skrev om det forestående salget, har flere opposisjonspolitikere reagert. Det har de god grunn til.

Det norske Sjøforsvaret er en viktig kunde av Bergen Engine. Norges største kystvaktskip, samt fire andre kystvaktskip, har hovedmotor fra selskapet. I tillegg skal tre andre kystvaktskip også utstyres med motor fra denne leverandøren.

Etter at motorene er levert, er det Bergen Engine som skal ha ansvaret for vedlikehold, reservedeler og service. Også spionskipet «Marjata», som overvåker russisk aktivitet i nordområdene, har motor fra Bergen Engine, ifølge Bergens Tidende.

Dette skipet eies av Etterretningstjenesten.

TMH er et togselskap. Det er ikke helt intuitivt å forstå hvordan dette oppkjøpet passer inn i deres portefølje. Men det er verdt å merke seg at TMH eies av russiske oligarker med tette bånd til president Vladimir Putin. I et varsel som er sendt til Statsministerens kontor, får Erna Solberg følgende advarsel: «Motorene på dette fartøyet som du var gudmor på er levert og vedlikeholdt av Bergen Engines ... Nye eiere er så langt jeg kan se i den russiske presidentens krets. Tror noen bør sjekke dette for å sikre at rikets sikkerhet ikke påvirkes av salget».

Advarselen er betimelig. Sikkerhetsmyndighetene har advart mot nettopp denne type oppkjøp fra kinesiske og russiske interesser i sine trusselvurderinger. Ved å få kontroll på og innsyn i strategisk viktige virksomheter, vil de kunne spionere på norske hemmeligheter på høylys dag.

Onsdag fikk utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) spørsmål om saken i Stortingets spørretime fra Emilie Enger Mehl (Sp). Eriksen svarte at hun ikke er rette vedkommende. Næringsdepartementet, som styres av Iselin Nybø fra Venstre, har sagt at de ikke vil legge seg opp i en transaksjon mellom to private aktører.Og i en debatt med Aps Jette Christensen på Dagsnytt 18 svarte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra Høyre at han skal undersøke om salget kommer inn under Sikkerhetsloven, samt at han vurderer saken.

Det er rett og slett ikke godt nok. Forsvarsministeren må handle raskt, og sørge for å få stoppet salget. Det er uforståelig at denne prosessen har gått så langt uten at regjeringen har reagert.

Trusselvurderingene til PST, E-tjenesten og NSM peker på at denne type oppkjøp pågår og kommer til å øke i omfang. Regjeringens passivitet hittil gir grunn til dyp bekymring.

