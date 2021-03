Blendahvit idrett

En ny rapport avdekker det som har vært eller burde vært åpenbart for alle som er engasjert i idretten. Den er dominert og overrepresentert av hvite. Ifølge rapporten har over halvparten av idrettens 55 særforbund «nesten ingen deltakelse» fra minoritetspersoner blant sine tillitsvalgte. Idrettspresident Berit Kjøll tar ansvar.

Og til Aftenposten sier hun at dette er et ledelsesproblem. Det er selvsagt.

Les også: Idrettspresident Berit Kjøll er klar til å ta konkrete grep

Hun peker på protestene fra Black lives matter-bevegelsen i USA i sommer som en øyeåpner for henne og idretten. Det er en for enkel avledningsmanøver. Unnlatelsessynden er nemlig stor. Idretten har fått beskjed mange ganger om at den ikke speiler samfunnet. Blant annet i studier i 2008 og 2016.

Alt hun hadde trengt å gjøre for å skjønne hvor galt det var fatt, var å se ut over salen da hun ble valgt til idrettspresident på Lillehammer i 2019. Blant de 172 delegatene var det tre med ikke-norske navn.

Det hvite havet Kjøll så ut over, burde ha rykket problemet ut av den påståtte «blindsonen».

Les også: Rasistiske meldinger til United-spillere: – Må fjerne mulighetene deres til å ytre seg slik

Kjøll ble vekket av rasende, undertrykte svarte amerikanere. Det er bra. I juni 2020 gikk TV 2 gjennom styresammensetningen i idrettens særforbund. De fant 13 med en annen hudfarge. Fire av dem i styret til Cricketforbundet. 373 styremedlemmer var hvite.

Det er for svakt, sa idrettsminister Abid Raja. Det er for dårlig, sa president Kjøll.

Høsten sto i antirasismens tegn i fotballen etter at eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino ble møtt med rasistiske tilrop fra tribunen i Ålesund. Fotballen reiste seg modig opp, men ingen i fotballens ledelse har noen gang kjent rasismen på kroppen. I Fotballforbundets sentrale styre, utvalg og komiteer fins det ingen med innvandrerbakgrunn. Ingen.

Ikke en eneste en. Av 99 verv. Ikke ett fremmed navn. Ikke ett brunt ansikt. Det er et nederlag.

Les også: «Hvem er nåtidens Benjaminer?»

I Norge utgjør første- og andre generasjons innvandrere nesten én million mennesker. Idretten må gjøre mer, minoriteter skal inkluderes og terskelen for engasjement må senkes. Men situasjonen har også en annen side. Våre minoriteter må også selv ta ansvar og bli med.