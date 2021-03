Trosset advarsler

3.000 utenlandske soldater og 7000 norske skulle etter planen delta på vinterøvelser i Nord-Norge. Vi har tidligere stilt spørsmålet om hvor klokt dette var med tanke på pandemien. I en tid med forbud mot arrangementer, nedstengning av skoler og bedrifter, var det opplagt galt å tillate en stor militærøvelse.

Vi var ikke de eneste som advarte. Nå viser det seg at FHI og Helsedirektoratet i lang tid hadde advart mot øvelsene i Indre Troms i februar. Flere kommuneoverleger gjorde det samme.

Regjeringen som alltid viser til råd fra fagmiljøene når de begrunner smitteverntiltakene, valgte denne gangen å overkjøre kommuneleger, FHI og Helsedirektoratet. Forsvaret står tydeligvis i en særstilling når det gjelder smitteverntiltak.

93 utenlandske soldater har hittil fått påvist koronasmitte. Da smitten meldte seg, kom regjeringen på bedre tanker. Øvelsen ble avlyst. Men saken er ikke over med det. Den får et etterspill i Stortinget. Opposisjonen krever svar på hvorfor det tok tid å avlyse militærøvelsen. Cecilie Myrseth fra Ap kaller det skandaløst.

Regjeringen holder pressekonferanser minst en gang i uka. Det har ikke kommet et pip fra helseminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg eller forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om at de er blitt advart mot å gjennomføre vinterøvelsen. Importsmitte er regjeringens svakeste punkt. Forsøket på å gjennomføre vinterøvelsen er et nytt eksempel på brist i importvernet. Vi er enig med stortingsrepresentanten fra Ap om at det er skandaløst det som har skjedd.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder fast ved at det var riktig å prøve å gjennomføre øvelsen. Han er glad for at det er blitt debatt rundt dette. Han er neppe like glad når Stortinget har gjort seg ferdig med saken.