Landet der stigma dreper og åpenhet redder liv

Vår partnerorganisasjon, Mental Health Uganda, blir hver dag ringt ned av fortvilte mennesker, skriver forfatterne av innlegget. Bildet viser rådgiverne Erusa Nakiyimba og Muzamir Kaibo. Foto: Truels Zeiner-Henriksen

Fredag 10. oktober markerer vi Verdensdagen for mental helse. Over én milliard mennesker lever med en psykisk lidelse, flesteparten i lav- og mellominntektsland.

Marit Sørheim (t.v.) og Tuva Rosenvold. Foto: CF-Wesenberg/Jan Tore Eriksen

Krig, konflikt og kriser forverrer situasjonen, men det er stigmaet som ofte blir den største barrieren. Altfor mange velger å avslutte sitt eget liv – ikke nødvendigvis fordi hjelpen ikke finnes, men fordi de ikke tør å be om den.

I Uganda er psykisk helse fortsatt et tabubelagt tema. Tilgangen til profesjonell hjelp når livet er vanskelig er nærmest ikke-eksisterende. De rundt 56 psykologene i landet kan ikke dekke behovet til en befolkning på 48 millioner.

Selvmord er ikke bare en tragedie i Uganda – det er også en forbrytelse. Å overleve et forsøk på å ta eget liv kan føre til fengselsstraff.

Lykkes man derimot, bringer man enorm skam over familien sin. I et slikt klima er det livsviktig å skape mer rom for åpenhet.

For mange er ikke hjelpetelefonen bare en støtte i en vanskelig hverdag. Det er en livredder.

Heldigvis kan vi bidra til endring gjennom årets TV-aksjon. Mental Helse Ungdom er en del av Atlas-alliansen. Sammen skal vi åpne dører for funksjonshemmede og mennesker som lever med psykiske lidelser i krig og fattigdom, blant annet i Uganda.

I Uganda blir Mental Helse Ungdoms partnerorganisasjon, Mental Health Uganda, ringt ned hver dag av fortvilte mennesker som lever under et enormt økonomisk og sosialt press. På den nasjonale hjelpetelefonen kan de prate med en terapeut som møter dem med forståelse og respekt og gir dem verktøy for å klare hverdagen.

Terapeutene kan også koble innringerne på hjelp i lokalsamfunnet, som mange ikke vet at eksisterer. For mange er ikke hjelpetelefonen bare en støtte i en vanskelig hverdag, men en livredder.

Med mer støtte kan enda flere få livreddende psykisk førstehjelp – uten å selv måtte betale for det.

Den urettferdige loven gjør mennesker i dyp krise til kriminelle. Arbeidet for å endre den fortsetter, samtidig som unge ugandere jobber for å endre samfunnet.

Årets TV-aksjon bidrar også til at flere skoleungdommer og lærerne deres får kursing i psykisk helse og psykisk førstehjelp. Slik leder unge an i arbeidet med å skape et Uganda der mennesker med psykiske lidelser møtes med forståelse og hjelp – ikke stigma og straff.

Hvis du gir til årets TV-aksjon, bidrar du til å åpne dører for mennesker med psykiske lidelser.