Mikkel Doublog. Rogaland INP

Det nytter lite å rope høyt om at milliardærer gir penger til partier, når LO alene pøser over 27 millioner kroner inn i Arbeiderpartiets, Rødt og SVs valgkamp – i tillegg til å kjøpe annonser, stille med stand, folk og drive valgkamp på partiets vegne.

At LO samtidig har plass i Arbeiderpartiets sentrale organer, burde vekke alvorlig bekymring. Tenk om Reitangruppen hadde gitt store bidrag til Høyre, og til gjengjeld fått plass i partiets sentralstyre – ville vi akseptert det?

Like usmakelig er det når særinteresser kaster inn titalls millioner på partier de ikke er enige med, og aldri kunne tenke seg å stemme på, kun for å redde Sylvi og Erna.

Denne økonomiske akrobatikken undergraver dynamikken i demokratiet. Det er en grunn til at Venstre og KrF stadig krymper.



Om velgere stemmer på den politikken de ønsker, vil de få den politikken de stemte på over tid. Den komiske øvelsen hvert fjerde år der enkelte må redde et døende og utdatert KrF og Venstre, for å få dem over sperregrensen er muligens et større demokratisk problem enn man liker å tro.

Tusenvis av velgere som hverken har har lyst til å stemme på KrF eller Venstre mobiliseres til å stemme på to partier de ikke er politisk enige med, dette for å redde et borgerlig parlamentarisk grunnlag.

Tiden er overmoden for at sentrum må dø, slik at sentrum kan gjennoppstå i ny drakt. Dødskrampetrekningene vi ser hvert fjerde år, der milliardærer bærer havre til to døende hester er et sykdomstegn, la oss slippe å se på lidelsen, la dem forgå i stillhet.

Noe nytt og friskt vokser alltid til og fyller vakuumet, det er nærmest en naturlov. Det som stopper fornyelsen av norsk politikk er regelverket som Dagsavisens kommentar så riktig påpeker, derfor er det på tide å lytte til INP som har løsningen for å unngå amerikanske tilstander.

Industri- og Næringspartiet er sterkt bekymret for den amerikaniseringen av norsk politikk vi nå ser. Store selskaper, NGO-er, «frivillige» organisasjoner og andre særinteresser kjøper seg politisk innflytelse. Politikken setter retning, men ressursene avgjør hvem som faktisk får gjennomslag.

For oss spiller det ingen rolle om pengene kommer fra Putin, fra utenlandske operatører, fra norske organisasjoner eller fra store norske konsern – resultatet er det samme: Politikken risikerer å bli til salgs. Det er skadelig for demokratiet, og det undergraver tilliten til systemet.

Vårt standpunkt er krystallklart: Kun velgerne – folk som står i manntallet og har stemmerett ved stortingsvalg – skal kunne finansiere politiske partier. Vi vil ha full åpenhet om alle bidrag i et offentlig register, et tak på hvor mye hver enkelt kan gi.

Sist INP sjekket, hadde hverken LO, eller aksjeselskaper stemmerett, ei mulighet til å putte en seddel i stemmeurnen.

Politikk skal ikke kjøpes – den skal vinnes gjennom tillit, medlemskap og velgernes stemmer. Og gjerne folkefinansiert, for det skaper engasjement og eierskap til sakene og partiene.