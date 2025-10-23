Kuttet i stipend hører ikke hjemme i Arbeiderpartiet 

Når stipendet kuttes, blir folkehøgskolene i praksis bare et tilbud for de rike, mener Kristoffer Andreas Olstad. Privat

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2026 å kutte stipendet for folkehøgskoler fra 40 til 15 prosent. Det betyr at flere tusen unge får en regning på nesten 200 millioner kroner til sammen. For mange vil det være nok til å droppe folkehøgskole helt.

Folkehøgskolene er en del av norsk dannelse og folkeopplysning. Et sted for å lære på en annen måte, bygge fellesskap og finne trygghet etter mange år med press og karakterer.

Når stipendet kuttes, blir det i praksis bare et tilbud for de rike.

Annonse

Konsekvensene vil merkes raskt. Mange linjer koster mye å drive, særlig de som handler om reiseliv, og høyere egenbetaling vil skremme bort søkere. Når elevtallene synker, står linjer og hele skoler i fare for å forsvinne. Mange er allerede på sine siste bein.

På Ringerike folkehøgskole, der jeg går, har vi snakket om hva et slikt kutt faktisk vil bety. Nesten halvparten av elevene sier de ikke ville hatt råd til å gå her hvis forslaget ble en realitet – inkludert meg selv. Det sier alt om hvor dramatisk dette er.

Vi kan ikke late som om statsbudsjettet vårt er et «ungdomsløft» når det kutter i det som faktisk løfter ungdom.

Folkehøgskolen gir ungdom en viktig pause fra press og karakter, der de lærer å stole på seg selv og finner ut hvem de er. Å bo tett sammen med andre gjør dem tryggere sosialt og flinkere til å samarbeide og delta i diskusjoner.

Annonse

Dette året hjelper dem å bli modne, velge riktig studieretning senere, og gjør dem bedre rustet for voksenlivet. Det er et år som betyr mye for ungdom – og som samfunnet får mye igjen for.

Så når regjeringa sier den vil satse på fellesskap, ungdom og inkludering, kan den ikke samtidig gjøre folkehøgskolen til et privilegium.

Dette kuttet må bort.