Kunnskapsløst om kriminell lavalder

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Frps Jon Helgheim og Sylvi Listhaug har nok en gang tatt til orde for å senke den kriminelle lavalderen til 14 år.

Heldigvis møter de motstand fra blant andre justisminister Astri Aas-Hansen og Høyres Sandra Bruflot, som understreker at tiltak må bygge på hva som faktisk virker.

Som justisministeren påpeker, må vi også vokte oss for at lovens nedre aldersgrense ikke uthules ved faktisk fengsling og frihetsberøvelse av barn under 15 år.

Annonse

Argumentene for å senke kriminell lavalder hviler tilsynelatende på betraktninger som «Klarer man å begå kriminalitet, er man moden nok til å ta konsekvensen» og mer panikkartede varianter av «Vi må i alle fall gjøre NOE».

Vi savner fremdeles faglige argumenter til støtte for forslaget. Tvert imot finnes det mye kunnskap og forskning som viser det motsatte: Barn blir mer kriminelle av fengsel, og straff kommer raskt i konflikt med barns særlige rettigheter.

FNs barnekomité advarer mot å senke lavalderen i land som allerede har en grense på 15 år eller mer, med henvisning til at ungdomstiden er en fase kjennetegnet av rask hjerneutvikling, noe som påvirker risikovilligheten, enkelte former for beslutningstaking og evnen til impulskontroll.

En grunnleggende forutsetning for straff er skyldevne. I strafferettens forstand avhenger dette av emosjonell, mental og intellektuell modenhet – noe barn ikke har fullt utviklet. De har blant annet mindre utviklet evne til å vurdere konsekvenser enn voksne. Dette har stor betydning for hvor avskrekkende en trussel om straff vil være – og politikerne ønsker vel ikke tiltak som ikke virker?

Annonse

Videre kan man spørre de samme politikerne som mener at barn har den modenheten som kreves for å ta ansvarlige valg, også i pressende situasjoner, om hvorfor de da nekter dem å kjøre bil?

Eller ønsker de å møte 14-åringer på veiene? Vi kunne jo bare lagt inn en solid straffetrussel for villmannskjøring.

Det argumenteres også med at fordi kriminelle gjenger og nettverk bevisst utnytter barn under 15 år, bør man senke lavalderen. Men å straffe barn som blir utnyttet av kriminelle gjenger, klinger nokså dårlig.

Hvorfor stoppe ved 14 år? Hvorfor ikke 12, eller 10?

Dessuten kan dette argumentet, sammen med «Er du gammel nok til vold, er du gammel nok til straff»-argumentet, alltid trekkes videre. Hvorfor stoppe ved 14 år? Hvorfor ikke 12, eller 10?

Annonse

Bare for å understreke: Redd Barna er også bekymret i møte med brutaliteten vi har vært vitne til den siste tiden. Derfor er vi opptatt av at vi må gjøre det som faktisk fungerer for å stanse utviklingen. Det er tross alt den eneste måten å skape trygghet på.

På generelt grunnlag har Norge fremdeles lite kriminalitet og scorer høyt på trygghet. Vår påstand, er at dette blant annet skyldes en stort sett human strafferettspleie, en nokså høy kriminell lavalder og en godt utbygd velferdsstat.

Skal vi lykkes videre, må vi bygge på dette. Kan det for eksempel tenkes at løsningen ligger i å gjøre mer av noe, snarere enn å finne på nye tiltak? Altså at utviklingen vi nå ser ikke nødvendigvis skyldes at vi gjør noe feil, men heller at vi gjør for lite?

Og er det andre sider ved samfunnet som har endret seg, slik at faktorene som gjør barn lettere å rekruttere inn i kriminalitet har blitt mer fremtredende?

Annonse

Tall fra politiet viser at mange av barna som begår kriminalitet, selv har vært utsatt for grov vold og seksuelle overgrep. Dette er en kjent og helt sentral risikofaktor. Hvorfor er det så få politikere som roper høyt om at vi som samfunn må gjøre noe med dette?

Mange risikofaktorer kan dessuten fanges opp tidlig, flere av dem kan være synlige allerede på svangerskapskontroll.

Vi må tenke mye bredere i forebyggingen, før barnet begynner å vise symptomer på at noe er galt. Dersom vi ikke er villige til å gjøre nok for å løse de bakenforliggende årsakene til at noen barn lettere rekrutteres enn andre, kan vi fengsle så mye vi vil, med det vil alltid være nye barn å utnytte.

Det er forståelig at man blir opprørt når alvorlig kriminalitet skjer på åpen gate. Og det er naivt å tro at det ikke er flere barn som balanserer på en knivsegg akkurat nå. Vi må tilby disse barna noe mer enn en straffetrussel – en trussel vi vet har liten effekt.

Annonse

Med mindre man bevisst forsøker seg på en «keiserens nye klær»-manøver, er det for oss komplett uforståelig at noen politikere vil kopiere tiltak fra land med langt høyere kriminalitet og større utrygghet, og tro at resultatet vil bli annerledes her.

Faktum er at det finnes langt flere gode grunner til å heve kriminell lavalder om man først skal løfte debatten. Det viktige nå er uansett å la politisk panikk og enkeltindividers ønske om å virke handlekraftig, vike for noe så kjedelig som stø kurs – men med større mannskap og mer drivstoff.