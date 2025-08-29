Kulturfolk, det er nå det gjelder!

Høyres foreslåtte avvikling av momsfritaket på bøker er noe av det innleggsforfatterne advarer mot. Gorm Kallestad / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Monica Larsson i Norsk kulturforum etterlyser kulturpolitikken i valgkampen. Vi er enige i at kulturen fortjener mer oppmerksomhet.

Samtidig oppfordrer vi kulturarbeidere til å stemme for kulturen. Det betyr en stemme på venstresida.

Bare en stemme på de rødgrønne partiene sikrer et levende kulturliv over hele landet og en kultur- og arbeidslivspolitikk som sikrer arbeidstakerne i sektoren.

Annonse

FrP sier de skal kutte nesten 6 milliarder kroner på kultur- og mediefeltet om de kommer i regjering. 6 milliarder er mye penger i kulturbudsjettet.

Et slikt kutt vil ramme kulturlivet i hele landet, i det frie feltet og i institusjonene, fra barn og unge i kulturskole og frivillighet til profesjonelle kunstnere og mediearbeidere.

Høyre forslår kutt i kulturfondet. De foreslår også årlige og krevende ABE-kutt. De ønsker samtidig å «spare» over 1 milliard kroner i året ved å legge moms på bøker.

LO-kongressen i mai 2025 vedtok for første gang en kulturpolitisk uttalelse. Den slår fast at kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling.

Annonse

Kulturen må være tilgjengelig for alle – uavhengig av bosted og bakgrunn – og kunstnere og kulturarbeidere må ha trygge arbeidsvilkår og reell ytringsfrihet.

Det krever politisk vilje. Det krever investeringer, ikke kutt.

LOs kulturpolitikk for de neste fire årene bygger på prinsippet om at minst én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner, et mangfoldig medielandskap, og en skole og utdanningssektor som løfter kunst og kultur.

Vi vil sikre at også frilansere og selvstendig næringsdrivende i kultursektoren får et sosialt sikkerhetsnett.

Annonse

Alt dette står på spill i høstens valg.

LO har vært tydelig: Det er kun en regjering utgått fra Arbeiderpartiet som vil sikre kulturlivet og arbeidstakerne i sektoren. Det er kun venstresida som har vist vilje til å satse på kultur som samfunnsbærer og fellesskapsarena og sikre arbeidsplassene i sektoren.

Stem for kulturen. Stem for trygghet. Stem for fellesskapet.