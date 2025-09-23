Krigsforbrytere på Munchmuseet?

De som bærer ansvar for bestialske forbrytelser mot menneskeheten skal ikke kunne spasere uanfektet gjennom eksempelvis Munchmuseet, mener Øystein Bentzen. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

I dag kan offiserer og soldater fra den israelske hæren (IDF) visumfritt legge sine fridager og permisjon til Norge og resten av Schengen-området.

Når mistenkte krigsforbrytere kan reise fritt som turister i 90 dager, uten konsekvenser for sine handlinger, undergraves både norsk og internasjonal rett og EUs eget verdigrunnlag.

Borgere fra 61 land – deriblant Australia, Brasil, Israel, Japan, Storbritannia og Ukraina – kan oppholde seg i Schengen-området i inntil 90 dager uten visum.

Områdene omfatter nesten hele EU/EØS, med avvikende regler for Romania, Bulgaria og Kypros, samt for Irland, som har valgt å stå utenfor og i en avtale om åpen grense med Storbritannia.

Visumfriheten har vært under press. Og allerede i juni i år ble EU-parlamentet og EU-rådet enige om en tekst til en reform som åpner for å suspendere visumfrihet når land bryter grunnleggende prinsipper i avtalene.

Når Europa sier at menneskerettigheter og folkerett står fast, må det også få praktiske konsekvenser.

Ifølge EU-parlamentets egne nettsider skal dette gi mulighet til å reagere «raskere og mer konsist» ved blant annet sikkerhetstrusler og grove menneskerettighetsbrudd.

Parlamentets saksordfører, slovenske Matjaž Nemec uttrykte det slik etter møtet i juni: «Visumpolitikken kan bidra til å opprettholde EUs verdier ved å sikre at det får konsekvenser når en utenlandsk regjering bryter menneskerettigheter og folkeretten. I slike tilfeller bør deres regjeringsrepresentanter og diplomater få sin visumfrie tilgang til EU inndratt».

Allerede om halvannen uke, den 6. oktober, innleder EU-parlamentet sin behandling av endringene. Et vedtak vil påvirke hele Schengen-området.

Her må Norge, ved utenriksminister Espen Barth Eide, anvende all sin diplomatiske påvirkningskraft for å sikre at nye regler blir vedtatt og iverksatt – og at de raskt innebærer visumplikt for israelske statsborgere.

Ingen personer med ansvar for, delaktighet i eller støtte til dokumenterte krigsforbrytelser bør gis fri adgang til Schengen eller Norge.

Dette handler ikke om å stenge ute turister.

Det handler om å hindre at noen av de som bærer ansvar for bestialske forbrytelser mot menneskeheten kan spasere uanfektet gjennom Munchmuseet, stå skulder ved skulder med våre barn på idrettsarrangementer eller ferdes som vanlige gjester i vårt samfunn.

Når Europa sier at menneskerettigheter og folkerett står fast, må det også få praktiske konsekvenser. Norske humanitære organisasjoner må bidra til å løfte denne saken til topps på Europas dagsorden.