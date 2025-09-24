Kraftpolitisk kortslutning fra Werner

– Arbeiderpartiets idé om at markedet kan brukes for å beholde konkurransefortrinnet med billig, fornybar kraft hører hjemme i fantasiverdenen, mener Rødts Sofie Marhaug. Mari Wigdel

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det forundrer meg at Dagsavisens kommentator Kjell Werner i en kommentar om norsk kraftpolitikk, legger seg på samme linje som NHO-sjef Ole Erik Almlid.

La meg gjenta hva som er NHO-sjefens våte drøm: «Det er umulig å se for seg et forlik innen kraft uten at det inkluderer Høyre og Ap. Det må ligge der.»