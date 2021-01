Forrige lørdagskveld bestemte regjeringen seg for at studenter burde holde seg hjemme en stund til etter juleferien. Dette var 36 timer før semesteret startet, og meldingen kom på Facebook-veggen til helseminister Bent Høie. I mine glade studentdager hadde jeg neppe tilbrakt den siste feriekvelden på helseministerens Facebook-sider.

Internettet var jo ikke oppfunnet.

Les også: «Arrogansen regjeringa har mot oss studenter, gjør meg helt maktesløs»

Jeg er ikke sikker på hvor godt egnet Facebook er til å formidle viktige meldinger om rikets tilstand.

Spesielt ikke jule- og nyttårshelgen. Her en post fra næringsminister Iselin Nybø noen dager før: «Med sollys på 1. juledag benyttet vi anledningen til en aldri så liten tur. Nå blir det en uke med fred og ro og strikking og baking og lesing og andre kjekke ting.»

Sånn skal Facebook være. Koselig informativt. Det er derfor de har stengt Donald Trump ute.

Les også: Jeg, studenten, står i gapestokken og funderer på hvordan jeg havnet her

Hvis sosiale medier skal være så viktige, så må myndighetene finne et slags ekstra analogt varslingssystem for å nå ut til alle. Kan man tenke seg at det ules litt med luftvernsirenene når et medlem av regjeringen har postet noe viktig på Facebook? De tre viktigste signalene, «flyalarm», «viktig melding – lytt på radio» og «faren over» kan vi. Eller?

Men kan vi for eksempel tenke oss ti korte støt når det kommer noe viktig fra Statsministerens kontor, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, og så kunne Erna Solberg skrive noe sånt som «Har truffet Donald Trump. En normal mann med sans for humor».

Når jeg nå repeterer disse varslingssignalene ser jeg forresten at det vi pleide å kalle «viktig melding – lytt på radio» er forandret til «viktig melding – søk informasjon». Det siste kan også omfatte internettet, forklares det. Dette minner meg om en av de årlige prøvene av luftvernsirene da NRK på fronten til sine nettsider meldte:

«Derfor går alarmen nå».

Les også: «Pappa drakk av flaskene han hadde gjemt rundt i huset. Bak sofaen, i sekken, i bilen»

Her skal det altså klikkes. Og deretter kanskje leses en lang harang om hva luftvernsirener er, hvor lenge vi har hatt dem, og kanskje må vi helt til slutten av saken for å få vite at dette heldigvis bare var en prøve. Hadde det vært alvor hadde russerne vært her før vi rullet helt ned. Eller amerikanerne.

I rettferdighetens navn viste den omtalte meldingen til Bent Høie til en sak Dagbladet hadde lagt ut en halvtime før, slik at det altså ikke var på Facebook studentene fikk nyheten aller først. Dette tar bort litt av irritasjonen over at regjeringen bruker Facebook som meldingstjeneste, men jeg er kommet for langt ned i denne saken til å ødelegge et godt poeng nå.

Og når vi kommer til Dagbladets nettsider snakker vi virkelig om «Viktig melding – søk informasjon».

Dette er noe alle må følge med på lørdagskveldene, og ellers også: «Se nå: Fryktelig alvorlig». «Full forvirring etter dette». «Siste: sjokk-exit». Det kan være noe som berører oss! Får for sikkerhets skyld gå inn på facebooken til Bent Høie og sjekke om det er noe viktig.