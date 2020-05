– Hva vil du se nå, Reidar? spør Netflix i sine mailer. Daglig lansererer selskapet en haug med nye serier og filmer jeg absolutt bør sjekke ut hos dem. Strømmegiganten vil for enhver pris ikke risikere at jeg skrur av, eller sjekker ut noe hos konkurrentene. Pågangen er en del av selskapets vellykkede forretningsmodell, den som har overtatt TV-kveldene våre, og tvunget produsenter av underholdning og formidlerne av den til å tenke annerledes: Se hva du vil, når du vil. Bare en episode til, selv om du skal tidlig opp i morgen.

Undertegnede fortalte om denne nye serie-fråtsingen de hadde begynt med i USA. Høsten 2012 fikk vi også Netflix, og stadig færre av oss så TV på gamlemåten. Det tok ikke lenge før TV 2 og NRK begynte å levere to episoder av ny serie på èn og samme TV-kvelden. Dette var også innledningen på en dramarevolusjon. Nå skulle «alle lage» dramaserier, og et hungrig publikum var klare for å oppleve mer. Nå er det blitt vanlig for NRK å legge ut hele serier på en gang på nettet. Nå er det vanlig at også NRK legger ut hele serier på en gang på nettet.

Spørsmålet Netflix eller andre aktører ikke har noe godt svar på er hva vi skal gjøre når det ikke er flere serier igjen å se. Det er ingen andre som har svaret heller. Spørsmålet har jo kommet helt uventet. TV-drama har bare vært en vekstindustri i snart et tiår! Problemstillingen er ny. Men i skrivende stund har bransjen som lager TV-drama, film og underholdning hatt korona-pause i to måneder. Det lages knapt nye serier, og skulle viruspandemien sørge for at produksjonsstoppen pågår i lang tid vil det selsagt ha konsekvenser. Dette er TV-bransjens største utfordring akkurat nå. Problemet er ikke mangel på folk, ideer - eller penger. Faktumet er at seriene ikke blir laget, og ingen vet hvor lenge lockdown-situasjonen vil vare.

Hele verdens TV-bransje merker korona-utfordringene nå i mai. Denne uka skulle verdens største drama-produsenter invitert til de faste Upfronts og La Screening-eventene i New York og Los Angeles. Her pleier de store TV-selskapene for all verdens TV-innkjøpere, amerikanske reklametidkjøpere og pressekorps deres kommende TV-prosjekter - denne gang for høsten 2020 og våren 2021. Festlighetene er forlengst avlyst, erstattet av mer praktisk orienerte digitale events, hvor en og annen TV-kjendis stiller opp og promoterer sin neste serie.

I noen tilfeller har TV-selskapene bare skriftlig materiale å vise til, da det ikke har vært mulig å filme noe av de planlagte pilotene - til serier som i mange tilfeller skulle ha kommet til høsten. De store amerikanske TV-selskapene– fra ABC til NBC hadde 55 nye serier de skulle selge nå. Hvor mange av disse seriene som faktisk vil komme på en skjerm nær deg er det vanskeligere å svare på enn noen gang før, og det har ikke noe med hemmelighetskremmerier å gjøre. Bare tida og pandemiens varighet vil vise det. Og disse serienes uvisse framtid er bare en del av de rundt 550 dramaeriene amerikanerne skulle laget i 2020.

Konsekvensene av koronapandemien for underholdningsbransjen - i USA, og her i landet, spekuleres og spås det mye om. Faktum er at denne industrien aldri har stått så stille som nå. Selv under andre verdenskrig ble det laget film, underholdning og propaganda for folket. En full stopp av TV-drama-produksjon på lokalt og globalt plan har aldri forekommet, og nå har det skjedd i en tid da store deler av verden kan se de samme seriene. Netflix og Disney er like store i India og Kina som på våre kanter. Akkurat nå taper Disney milliarder på at fornøyelsesparkene i Asia er stengt. Det «rammer» oss ved at selskapet utsetter lanseringen av Disney+ i Norge noen måneder.

Mer alvorlig er at den norske TV-produksjonen er skadelidende. Folk står uten jobb, uten inntekt. Et titalls innspillinger av dramaserier er satt på pause. Norske serier som gjerne spilles inn i rimeligere kost-land som Ungarn og Tsjekkia, må vente på at reiser og jobbing utenlands blir mulig. Den amerikanske bransjen må vente på å krysse grensen til Canada, hvor en stor andel av seriene spilles inn.

Takket være klondykestemningen som har herjet siden før «Game of Thrones»-dragene tok til vingene, og den nye strømmekampen mellom Disney, Netflix, Amazon og Apple, blant annet, har tilbyderne av dramaserier fortsatt på lager de varene vi er vant til å bli servert på fast basis, en god stund til. Kanskje helt fram til NRK byr oss på «Atlantic Crossing» i januar. En annen faktor som gjør at ingen trenger å gå på loftet og lete etter esken(e) med gamle DVD-er på denne siden av halloween, er Netflix’ kunngjøring om at selskapet vil lansere alle sine nye serier som planlagt ut 2020. Det innebærer at vi får se sesong fire av «The Crown» i høst. Hva som vil skje i 2021, er et helt annet spørsmål.

Det som er sikkert er at TV-bransjen vil ha det svært travelt med å få laget ny underholdning så snart det er praktisk mulig. Det som kommer først er det som krever kortest produksjonstid – altså realityserier, som krever enklere manus enn dramaseriene gjør. Det kan med andre ord bli ganske mange serier i «MasterChef»-sjangeren før «Mammon»-sjef Gjermund Eriksens bebudete (nå korona-forsinkede) spenningsserie «Furia» kommer på Viaplay.

Fråtsingens tid er over. Etter år i overflod og gode tider venter det smalhans. Strømmetjenestene må i likhet med lineær-kanalene være sikre at de kan levere ferskvare så langt lageret tillater det. Dette kan føre til at alle tilbydere av underholdning skrur tida tilbake til før 2012, den gang vi måtte være fornøyd med bli servert èn episode av favorittserien per uke. I 2021 kan TV-vanene våre bli som om 2012 aldri skjedde.

