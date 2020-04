Vi får ta vår tørn

Kona og jeg satt og snakket om de store tingene. Det var utløst av at vi hadde fått epost om at 14-åringens konfirmasjon er utsatt til høsten. Kan den ikke avvikles da, vil den bli avlyst for godt. Foreldrene tok informasjonen med langt større bekymring enn jentungen. For henne er det verre med alle de små tingene, som hverdagene som er annerledes, de første sommerdagene som tilbringes inne, håndballkamper som ikke spilles, selve livet som er satt på vent.

Men hva om ikke alt er satt på vent, men noe rett og slett er avlyst? Vi foreldre ble sittende og fundere over alle de tingene som vår generasjon, i et av verdens rikeste land, har blitt vant til å ta for gitt. Er friheten til å reise utenlands og tryggheten rundt en relativt sikker alderdom og pensjon på spill på grunn av korona?

En ting er å utsette en enkelt utenlandstur på grunn av koronasituasjonen. Det kan selvsagt svi økonomisk, men er tross alt til å leve med. Og så kan man jo glede seg til alt blir normalt igjen. Noe ganske annet er om det skulle vise seg at vi aldri mer kan reise utenlands, besøke Berlin eller London, New York eller hytta i Sverige? Rent psykisk er det to helt ulike størrelser å forholde seg til.

Selv om vi vet at det sjelden fører noe godt med seg å ta sorger og worstcase-scenarioer på forhånd, var vi på god vei inn i den type krisemaksimering som mange sikkert har kjent på i løpet av fire–fem uker med hjemmeisolasjon. Samtalen vandret videre til alderdommen vår, om 20–30 år. Vi har tenkt at vi skal få gode år som pensjonister. Nå truer både pandemien og de økonomiske konsekvensene.

Det var da jeg begynte å fortelle historien om min oldefar, fiskeren, som nektet å gå av med pensjon. Visstnok avslo han å ta imot pensjonen som det offentlige sendte ham fordi han mente at det var andre som trengte kronene mer enn ham. Oldefar dro på lofotfiske fra han 12 år gammel mistet sin far til tuberkulose til han gikk i land og døde da han var 82 år. Han var lykkelig til det siste.

Jeg mente å huske at det en gang tidlig på 60-tallet var et intervju med ham i Lofotposten. Et dypdykk i arkivet bekreftet at jeg husket riktig. Det var fornøyelig lesning. «Men går også De vakter, Hanssen, i en alder av 82 år…?» spurte Lofotpostens journalist. «Einogåttiogethalvt!», korrigerte gamlingen, før han indirekte svarte på spørsmålet: «Dessuten skal æ sei Dokker at æ aldri vært no’n halvkar. Æ tar min tørn».

Vi får jaggu ta vår tørn, vi også. Foreløpig står vi han av, som de sier der jeg kommer fra. Bekymringer får vente. God fredag!