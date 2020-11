Opinions partibarometer for november bekrefter at Senterpartiet er i støtet. Partiet går fram 3,6 prosentpoeng og ligger på 17,8 prosent. Partiet soper til seg velgere fra all de andre, med unntak av SV og KrF. Høyre faller med 2,8 prosentpoeng til 24,6 prosent. Høyre er likevel fortsatt største parti.

Ap øker nemlig ikke. Partiet går tilbake til 20,4 prosent.

KrF er over sperregensen denne gangen og får 4,2 prosent. Det er ikke enkelt å forklare partiets lille framgang. Partiets folk har ikke utmerket seg i den senere tids debatt.

Partibarometeret har ikke fått med seg de siste dagenes uro i partiet. To profiler, som det heter, har forlatt KrF. Først ut var Simen Bondevik. Tidligere nestleder Dagrun Eriksen har meldt overgang til Sentrum, som fortsatt mangler 2000 underskrifter for å bli godkjent som parti.

Hvis flere gjør som Bondevik og Eriksen, får KrF store problemer med å holde seg over sperregrensen på 4 prosent.

KrF er eneste lille lyspunkt på borgerlig side.

Venstre faller og ligger med 3,4 prosent godt under sperregrensen. Fallet skyldes ikke at partiet har vært ute av nyhetsbildet. Tvert imot har partiets statsråder vært svært synlig til stede den siste tida. Det har tydeligvis ikke gjort noe positivt inntrykk på velgerne.

Frp sliter. Partiet er ned 1,6 prosentpoeng til 10,9 prosent. Carl I. Hagens forsøk på comeback til Stortinget skaper uro og ingen begeistring. Han kan nok klare å bli valgt fra Oppland. Men Oslo-mannen Hagen fra byens beste vestkant gjør seg ikke som «bonde» fra Oppland.

I Oslo er det ikke mange som vil ha Hagen.

Men han fortsetter å kjempe om en plass på Oslo-lista. Det er full forvirring i Siv Jensens lokallag. Hun har åpenbart ikke kontroll på Oslo Frp.

Høyre går tilbake med 2,8 prosentpoeng til 24,6 prosent. Høyres framgang tidligere i år skyldes i hovedsak regjeringens gode grep om koronahåndteringen. Nå glipper det for Høyre. Opposisjonen kritiserer både støttepakkene og smitteverntiltakene. Regjeringen er på defensiven. Den må forsvare seg på en helt annen måte enn det den trengte tidligere. Avhengigheten av Frp for å få støtte til koronapakkene, gjør ikke saken bedre.

Frp har bestemt seg for å selge seg dyrt.

Velgerne følger stort sett påbudene og oppfordringene om smitteverntiltakene. Men kommunikasjonen fra myndighetene er ikke like klar som før. Det har vært forvirring om bruk av munnbind, restaurantbesøk og private arrangementer.

Vi har fått en idiotisk diskusjon om kirkebenker og kinostoler. Og hvorfor må eiere av barer og restauranter vente til januar med å få støtte når skjenkestoppen allerede er innført? Når myndighetene ikke klarer å rydde opp i slikt, går det ut over det største regjeringspartiet.

Venstresiden er mye sterkere enn høyresiden.

Ap, Sp, SV, Rødt og MDG har på målingen i november stort flertall på Stortinget med 99 representanter. Ap, SV og Sp mangler ett mandat på flertall. Både Rødt og MDG ligger over sperregrensen med henholdsvis 4,2 prosent og 5 prosent. Rødt lever farlig på sperregensen, mens MDG ligger godt over.

SV får sterke 8,1 prosent. Det lover godt for valget neste år. Sp er gallup-vinner i november med en framgang på 3,6 prosentpoeng til 17,8 prosent. Partiet holder stø kurs mot valgseier neste år. Skulle Sp ta igjen eller bli like store som Ap, får vi diskusjonen om hvem som skal bli statsminister av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Diskusjonen har så vidt begynt. I Sp har man begynt å tenke tanken på at partiet skal ha statsministeren. I Ap misliker man sterkt en slike tanke.

Det beste for Ap hadde vært om Vedum pekte på Støre som de rødgrønnes felles statsministerkandidat. Det kommer ikke Sp-lederen til å gjøre så lenge partiet har framgang.

Sp gjør en fabelaktig jobb på rødgrønn side.

SV holder også koken. Rødt og MDG bidrar godt til den rødgrønne framgangen. De rødgrønne partiene ligger an til å vinne valget neste år. Slik det nå ser ut, er Ap det største usikkerhetsmomentet.

Partiet har ikke klart å komme på offensiven. Hvis Ap faller under 20 prosent, spøker det for en rødgrønn seier. Det står og faller med oppslutningen om Ap.