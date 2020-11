Trygve Slagsvold Vedum får smake egen medisin.

Sp-lederen vil ikke inkludere SV i det gode fellesskap. Dermed svarer SV-leder Audun Lysbakken med å utelukke Vedum som aktuell statsministerkandidat.

Lysbakken peker i stedet på Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Les også: SV peker på Støre som statsminister

Sp puster Ap i nakken i flere meningsmålinger. Flere framtredende Sp-politikere har derfor tatt til orde for at Trygve Slagsvold Vedum bør bli statsminister hvis Sp blir større enn Ap ved en rødgrønn valgseier høsten 2021. Vedum nekter å svare på om han vil kreve å være statsminister dersom denne situasjonen oppstår.

Samtidig holder Vedum fast på mantraet om at han ønsker seg en Sp/Ap-basert regjering. Han vil ikke svare på om det er aktuelt å ta SV med på regjeringslaget. Dermed benytter SV-leder Audun Lysbakken anledningen til å plage Sp-lederen. Lysbakken mener at Vedums alternativ vil innebære at landet da får en sentrumsregjering som kan søke støtte på høyresiden når det passer.

SV vil i stedet ha en rødgrønn regjering som en trygt forankret på venstresiden.

Les også: Ap og SV: – Det Forsvaret trenger mest er mer folk

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre er klar på at han ønsker seg en regjering bestående av Ap, Sp og SV. En slik rødgrønn regjering er det mest realistiske alternativet til Erna Solbergs prosjekt. Ap, Sp og SV har ifølge målingene store muligheter til å skape flertall sammen. Disse tre har gjennom åtte år under Jens Stoltenberg vist at de kan regjere landet på en god måte.

Men nå satser Trygve Slagsvold Vedum alle kort på å gå i tospann med Ap.

SV snakker han ikke lenger om, og Vedum vil som nevnt heller ikke avklare om statsministerposten er aktuell. Derfor er det befriende at Audun Lysbakken i realiteten avskriver Vedum når han så tydelig peker på Støre. Stillingen er i så måte 2–1 i Vedums disfavør.

I utgangspunktet vil nok mange nikke til påstanden om at det største partiet må få statsministeren. Men i praktisk politikk er det slett ingen selvfølge. En statsminister må være en brobygger innad i en regjering. Da er det en fordel å stå politisk i midten, slik Ap i dette tilfellet gjør.

Jonas Gahr Støre synes å bli avhengig av at Senterpartiet gjør det godt.

Les også: Erna er mest populær i fersk statsministermåling. Men en stor andel av oss er usikre

Ifølge nettstedet Pollofpolls har Sp siden 2017 kapret 80.000 borgerlige velgere. Ap står med null i dette regnskapet. Støres eget potensial ligger i at hver fjerde tidligere Ap-velger har satt seg på gjerdet.

Ved å inkludere SV i det gode selskap kan Vedum risikere at noen blant hans ferske tilhengere forlater ham. Men det vil straffe seg å seile under falskt flagg. Derfor bør Vedum snarest avklare forholdet til SV så vel som statsministerspørsmålet. Ærlighet varer lengst.