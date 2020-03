I may be wrong, I thought we said

En vedstabel betyr ulike ting for forskjellige mennesker. For en vedhandler er veden «død kapital». Hun har betalt for den, og fram til hun får solgt den koster den henne renter. Jo mer ved hun selger ut før vinteren, jo bedre.

Men for en huseier er veden ikke død kapital. Den er en garanti for et varmt hjem. Jo mer ved hun har før vinteren, jo bedre.

Det som er business for deg, er beredskap for meg.

«Just in time» er ideen om at mest mulig av det en bedrift trenger i produksjonen skal kjøpes inn rett før det skal brukes. Ingen ting skal ligge på lager, verken av råvarer på vei inn eller produkter på vei ut.

Ingenting produseres før det er bestilt. Det er effektivt og lønnsomt og for en del bedrifters vedkommende, en helt nødvendig strategi for å overleve i et høykostland.

Men det er også en strategi som gjør deg sårbar. Plutselig en dag kan ikke leverandøren din i Italia eller Kina levere, fordi et virus har slått ut fabrikken.

Eller sjåførene nekter å krysse grensen inn i landet. I et moderne produksjonsmiljø kan det å mangle en eneste mutter eller skrue være nok til å stoppe produksjonen. «Just in time» virker til hverdags, beredskap handler om unntakene.

En bedrift må selv vurdere om risikoen veier opp for kostnaden ved å ha et lager. I verste fall går bedriften konkurs og eieren kaster kortene. Det er aldri hyggelig, men det er en risiko alle som driver næring er klar over. Men et land har andre oppgaver enn å bare drive mest mulig effektivt. Et land skal først og fremst ivareta sine borgeres frihet og sikkerhet. Å kaste kortene er ikke et alternativ.

Produksjonskapasitet er beredskap. Det er noe annet å ha en skog og en stabel med ved, enn å ha penger til ved. Det merker du når vinteren blir streng og vedhandlerne tomme.

Et virus utnytter svakheter i menneskekroppens beredskap. For eksempel høy alder eller kroniske sykdommer. Men virus utnytter også svakheter i samfunnskroppen.

Et samfunn der folk ikke tør å holde seg hjemme fra jobb i redsel for å miste den, eller der folk lytter mer til kvakksalvere og svovelpredikanter, enn til vitenskap, er mer utsatt for virus. Samfunn der folk er avhengig av fysiske møteplasser for å fungere, er mer utsatt for smittsomme virus. Og: I et samfunn der de svakeste ikke har tilgang til helsetjenester, er selv de velstående mer utsatt for virus. Et virus spør ikke om du har privat helseforsikring før det angriper.

I Norge har vi høy utdanning og lite overtro. Så godt som alle har tilgang til nettet, rent vann og såpe. Skolene er allerede i gang med fjernundervisning på nettbrett. Og ikke minst: Vi har et godt utbygget offentlig helsevesen som prioriterer de syke og utsatte, og ikke de som har penger.

Men skal dette vare lenge må vi se enda lenger enn smittevern. Hva med kritisk journalistikk, opposisjonspolitikk, rettsprosesser, kulturliv? Gjennomføring av frie, rettferdige valg? Et åpent samfunn i krise utfordres der det gjør aller mest vondt.

Et samfunn er ikke noe annet enn en våpenhvile. En gruppe mennesker som er enige om at vi skal samarbeide. Våpenhvilen er avhengig av at ikke enkeltgrupper ser seg tjent med å bryte den eller regner med å kunne gjøre det ustraffet.

Et samfunn med høy tillit og lave forskjeller er mer robust mot kriser. At vi bygde et slikt samfunn er vår viktigste beredskap. Det er vedstabelen vår.

