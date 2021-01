Pøblene som slo seg inn i den amerikanske kongressen, ropte slagord som «CNN sucks» og risset inn «Murder the media» på en av dørene inn til USAs lovgivende forsamling. «Trump-æraen har vært en tid med skremmende og systematisk undergraving av bærende institusjoner i et demokratisk samfunn», uttalte Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås til Dagsavisen tidligere i uka. Kjersti Løken Stavrum, leder av Norske Pen, var ikke mindre bekymret: «Dette er et resultat av langvarig, veldig negativ retorikk og polarisering. Journalistene har vært skyteskiver for Trump-siden i mange år», sa hun.

Les også: Republikanernes mektigste var lojal i fire år – kan han felle Trump nå?

For fire år siden var det nettopp Kjersti som oppfordret en rekke redaktører til å bidra i en annonsekampanje om mediemangfold. Jeg forfattet en tekst om at jeg på jobb har hengende et bilde av Fremtiden-redaktør Henry Karlsen som hentes av bevæpnede tyske soldater i 1940. Nazistene mente Karlsen var en del av «Lügenpresse», løgnpressen. Redaktøren ble arrestert fordi han hadde skrevet at Regjeringen Nygaardsvold var landets eneste lovlige regjering, og jeg sammenlignet nazistenes bruk av «lügenpresse» med Trumps bruk av «fake news».

I dagene etter ble mailboksen min fylt av illsinte personer. Noen raste mot det de oppfattet som såkalt «hitling». Siden har jeg mottatt en strøm av lignende mailer, med konspirasjoner mot medier og uforbeholden støtte til Trump og nettsider på ytterste høyre fløy, men neste gang kan jeg kanskje vise dem videre til «The Terminator». Filmstjernen Arnold Schwarzenegger, som tidligere var republikansk guvernør i California, har nemlig tatt «hitling» til et helt nytt nivå.

Les også: Demokrat i Norge: – Jeg er absolutt nervøs før 20. januar

I et velrettet YouTube-oppgjør med egne partifeller og Donald Trump, sammenlignet den østerrikske skuespilleren dem som angrep Kongressen med pøbelen som gjennomførte Krystallnatten, et kollektivt angrep på jøder i Tyskland og Østerrike i 1938. Han delte personlige og vanskelige minner fra å vokse opp i et land befolket av menn som forsøkte å drikke bort skyldfølelsen for det de hadde vært med på under krigen. Og i en direkte sammenligning med Trumps retorikk, slo han fast: «Min far og våre naboer ble villedet med sånne løgner».

Nettopp fordi man ønsker å villede med løgner, er det noen som ser fakta som en fiende. Og dessverre er det skremmende mange, både i historien og nå, som viser blind kjærlighet til en leder og blindt hat mot dem som stiller spørsmål ved det. God fredag – «I’ll be back» neste fredag!