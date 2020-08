Nå kaster tidligere Frp-nestleder Per Sandberg seg inn i kampen. Sandberg mener det er viktig å slå tilbake mot det han mener er destruktive krefter i Oslo Frp. Han er bekymret over at partiet og partiledelsen ikke får nok arbeidsro når Oslo ikke følger den retningen som landsmøtet enstemmig har staket ut.

Bakgrunnen er at Oslo Frp ønsker at partiet skal gå i en nasjonalistisk retning.

– Nasjonalistisk tankegods har ikke noen plass i Frp. De kan kalle det nasjonalkonservatisme eller nasjonalliberalistisk eller hva de vil. De som ønsker dette hører ikke hjemme i partiet, sier Sandberg til Dagbladet.

Han poengterer at motkreftene i Oslo Frp har vært der lenge, og spesielt kraftfulle etter at Frp gikk i regjering i 2013. Og ifølge Sandberg har Frp-nestor Carl I. Hagen vært lite konstruktiv etter at han ga fra seg lederklubba i 2006.

Christian Tybring-Gjedde har tatt til orde for å endre partiets ideologi i nasjonalkonservativ retning.

Fylkeslederen i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, støtter dette, men han vil bruke betegnelsen nasjonalliberalistisk. Oslo-partiet ber høstens landsmøte om å gjøre Frp til et «nasjonalistisk fyrtårn» i Europa. Videre krever fylkeslaget at Frp skal stille ultimatum i forhandlingene om statsbudsjettet for 2021 på to punkter: Null kvoteflyktninger og ingen underregulering av pensjoner.

Det hører med til historien at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen også satte spørsmålstegn ved om Frp-leder Siv Jensen fortjener å stå øverst på Oslo-lista for stortingsvalget neste år. Da ble det bråk i Frp-leiren, og fylkeslederen måtte gjøre full retrett. For å gjøre bildet komplett må vi ta med at Carl I. Hagen har gjort det klart at han ønsker tredjeplassen på Oslo-lista.

Han støtter den nasjonalistiske Oslo-linjen.

Siv Jensen er overraskende spak overfor situasjonen i Oslo. Hun gjør det likevel klart at det til sjuende og sist er landsstyret og landsmøtet som bestemmer. Og etter det må man innordne seg flertallet, er beskjeden fra Jensen. Partilederen minner også om at Frp er et liberalistisk folkeparti som er opptatt av å ta vare på vanlige folks interesser.

– Det var vi under Carl I. Hagens ledelse, og det har vi vært under meg, understreker Jensen. Hun mener at partiet har et storbyproblem, mer enn et Oslo-problem. Dermed går hun, til forskjell fra Sandberg, rundt den varme grøten.

Per Sandberg har i realiteten satt seg selv på den politiske sidelinjen, men han har tydeligvis beholdt en sterk omsorg for Frp. Han var Frp-nestleder fra 2006 til 2018 og har tre års erfaring som statsråd. På denne bakgrunn er det interessant å lytte til Per Sandberg. Han kjenner Frp bedre enn de fleste.

