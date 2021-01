I høst så det en stund lyst ut med utflating av smitten og en vaksine på vei som kunne stanse pandemien. I desember ble det mørkt. Smitten tok seg opp og det drøyde med vaksinen. Smitten vokste gjennom jule- og nyttårshelgen.

Onsdag denne uka ble det satt ny smitterekord.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret for om kommunene kan vaksinere samtidig som de må håndtere nye koronautbrudd. Han sa til NRK at vi kan komme i en vanskeligere situasjon enn den i mars, da Norge ble stengt ned. Landet er nå truffet av en virusmutasjon som smitter lettere.

Situasjonen kan bli enda verre enn den er.

Regjeringen er også bekymret, men den har langt på vei seg selv å takke. Statsministeren og helseministeren visste i desember at smitten økte. Likevel lot de være å reagere. Nye kraftige tiltak kom først etter jule- og nyttårsfeiringen. Det er ikke etterpåklokskap å si at det var for sent. Tiltakene burde ha kommet før jul.

Regjeringen sliter i politisk motvind. I mars var det bred politisk oppslutning om regjeringens smitteverntiltak og de økonomiske støttepakkene. Nå møter regjeringen motstand for nesten alt den gjør, eller ikke gjør. Vaksinasjonsprogrammet kritiseres for tempoet i vaksineringen og prioriteringen mellom befolkningsgrupper og landsdeler. Helseministeren gjør klokt i å lytte til kritikken, og ikke la prestisjehensyn stå i veien for fornuftige justeringer av programmet.

Det rettes hard kritikk mot støtteordningen for bedriftene.

Opposisjonen krever at støtten fortsetter så lenge pandemien herjer. LO, NHO og opposisjonspartiene ber om at permitteringsperioden forlenges. 31 000 permitterte kan bli oppsagt de nærmeste månedene. De risikerer å bli henvist til en plass i køen sammen med 200.000 andre arbeidsledige. Det er ubegripelig at regjeringen nøler med å forlenge permitteringsperioden i en situasjon med massearbeidsløshet.

Det ser veldig mørkt ut innen reiseliv, uteliv, serveringsbransjen og i kulturlivet. Det haster med å forhindre at hele bransjer blir utslettet.

Statsminister Erna Solberg provoserte voldsomt med sin uttalelse om at de permitterte må seg se om etter andre jobber. Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerte kraftig. Støre kalte det arrogant. Det er jo nesten ingen jobber å søke på. Hotellene er stengt, barene og treningssentrene er stengt.

Folk handler mest på nett og de går mindre i butikkene.

Støre lovet at Ap vil kreve forlengelse av permitteringsperioden, en forhøyet sats for dagpenger og sterkere tiltak for bedrifter som sliter. Det er veldig bra at partipolitikken er på vei tilbake til det normale.

Justisminister Monica Mæland lanserte på regjeringens pressekonferanse muligheten for portforbud. Hun skremmer befolkningen når hun nå sender et lovforslag om det ut på høring. Portforbud er noe nordmenn opplevde under krigen. Det benyttes i land og byer som er i en dyp politisk og sosial krise. Vi er ikke der.

Et så dramatisk tiltak som å forby folk å bevege seg utenfor sitt eget hjem, forutsetter enstemmighet i Stortinget. Stortinget vil neppe slutte seg til det. Portforbud er et dødfødt forslag.

Valget i september kan bli et koronavalg.

Det vil antakelig gå både vinter og vår før vaksinen og de strenge smitteverntiltakene har gjort kål på viruset, og sørget for at folk er friske. Koronaen gjør valgutfallet mer usikkert enn noen gang. Ved starten på valgåret viser meningsmålingene at regjeringen styrer mot et solid nederlag. Regjeringspartiene og Frp fikk til sammen 71 mandater på årets første meningsmåling.

Den rødgrønne opposisjonen fikk 98 mandater. Det kreves 85 stortingsmandater for flertall.

Regjeringen, og spesielt Høyre, kan forbedre sin stilling betraktelig hvis befolkningen er vaksinert og samfunnslivet har kommet på fote før valgdagen. Da kan Høyre få en opptur, slik partiet fikk da landet ble stengt ned i mars. Skulle vaksineringen gå galt, smittetrykket være sterkt og arbeidsledigheten stor, er det over og ut med Solberg-regjeringen.