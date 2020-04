Tomme Frp-trusler

Bakgrunnen er at Frp ser ut til å havne i isvannet i kampen om iskanten i nord. Frp taler oljeselskapenes sak og sier derfor tvert nei til å trekke iskanten sørover, slik KrF og Venstre kjemper for. Det er ventet at regjeringen flagger syn på denne viktige miljøsaken i slutten av uka.

– Jeg vil minne statsministeren om at hun leder en liten mindretallsregjering som er avhengig av flertall i Stortinget, sa Siv Jensen til TV 2 mandag. Frp-lederen la ekstra trykk på ordet liten og poengterte at regjeringen lever svært farlig dersom statsministeren gjør opp flertall uten Frp. Siv Jensen understreket at Erna Solberg er statsminister fordi Frp pekte på henne da partiet gikk ut av regjeringen i januar.

Ifølge Siv Jensen kan det «fort bli utfallet» at Frp ikke støtter regjeringens statsbudsjett. Da vil det i tilfelle bli regjeringskrise, for det er utenkelig at Ap hjelper regjeringen i en slik situasjon. På den annen side er det slett ikke utenkelig at regjeringen og Ap finner sammen i et kompromiss om iskanten. Første korsvei hvor Frp kan sette makt bak kravene, blir revidert nasjonalbudsjett i juni. Og virkelig alvor kan det bli når 2021-budsjettet skal vedtas før jul.

Fremskrittspartiets energi- og miljøpolitiske talsmann, Jon Georg Dale, har en klar formening om at regjeringen først kommer til ham når samtalene om iskanten starter. Det er lov å håpe, men regjeringen har ikke bundet seg til en slik framgangsmåte. Det er riktignok borgerlig flertall på Stortinget, men Frp har seg selv å takke for at partiet synes å bli vippet over iskanten.

Frp forlot nemlig regjeringen Solberg frivillig. Partiet kunne, i hvert fall teoretisk, ha brukt regjeringsmakten til å definere iskanten i Fremskrittspartiets favør. Men Frp gikk i opposisjon og sikret seg ikke engang en samarbeidsavtale med regjeringen. For Siv Jensen & co handler det nå først og fremst om å skape et bilde av at Frp er oljebransjens beste venner. På den annen side kan det straffe seg for Erna Solberg om forholdet til Frp blir enda surere.

Under andre omstendigheter kunne kanskje Frp ha presset Erna Solberg ved å sette hardt mot hardt i dragkampen om iskanten. Men nå har landet en populær statsminister som i tillegg nyter bred tillit for måten regjeringen har taklet korona-krisen på.

Derfor vil ikke Siv Jensen våge å felle Erna Solberg i år. Tomme oljetønner rumler mest. Det vil slå tilbake på Frp dersom partiet bidrar til at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Alle vil tape på at det blir regjeringskrise på toppen av korona-krisen. Det vil være direkte uansvarlig.