Pleier for eksempel dronning Elizabeth å poppe popcorn i mikroen, rusle litt rundt i morgenkåpa, før hun setter seg godt til rette i sofaen, spent på hva de har funnet på i siste lineære episode av «The Crown»?

Ja, jeg skriver «lineær» med vilje.

Kommentar: «Hvor går grensa for hvor langt en forfatter kan strekke strikken for hva som er sant?»

Det er kanskje fordomsfullt av meg, men noe sier meg at en dame på 94 ikke er så god på dette med apper og strømming og sånt. Slike damer pleier gjerne å kalle inn sønner eller døtre for «å hjelpe til med TV-en». På en annen side er jo Elizabeth, du vet, dronningen av Storbritannia og en rekke oversjøiske landområder, så det kan vel hende at det er tjenerne som ordner med appene.

Uansett ser jeg for meg at hun sitter der og ser på «The Crown», og nikker fornøyd: «Hm, ja, det der, ja, det var jammen ganske vittig sagt av meg, om jeg skal si det selv. Jeg var alltid så mye smartere enn hun Thatcher, stakkar».

Les også: Derfor takket «Twin Peaks»-stjerna ja til rolle i norsk storserie

Eller så blir Elizabeth svært opprørt der hjemme i Buckingham Palace: «Hva?! Jeg sa da aldri det der til Charles? Er det liksom min feil at han giftet seg med Diana den gangen? Utrolig hva disse serieskaperne tillater seg! Og så gjemmer de seg alltid bak at dette er fiksjon, ikke en dokumentar. «Vi har kunstnerisk frihet, vi må ikke knebles». Give me a break».

Så studerer Elizabeth egne antrekk og hårfrisyrer.

«Jeg vet ikke helt hva jeg syns om hun nye skuespilleren som spiller meg», sier hun til ektemannen Philip. «Unnskyld meg, men jeg er da mye penere enn det der, syns du ikke, Phillip?» «Ja, kjære, det har du helt rett i, svarer Philip. (Han svarer alltid det, uansett hva hun sier, for sikkerhets skyld. Et langt liv har lært ham det er best for alle parter. Dessuten hører han litt dårlig, så det er ikke alltid godt å si hva hun egentlig mumler om der borte i sofaen).

Elisabeth erter ham godmodig: «Hvorfor vil du aldri se «The Crown» sammen med meg? Det handler jo om deg også, vet du!» «Det er alltid bare tull på TV», brummer Philip. Så lyser han litt opp: «Med mindre de begynner å sende repriser av McGyver igjen. Det er en bra kar. Skal si han ordner opp».

Ingen vet jo sikkert hva dronning Elizabeth synes om «The Crown».

Se noe på TV?: De beste seriene på Netflix

Hun sier ingenting offentlig. Men jeg har lest et sted at noen mener å vite at dronning Elizabeth var begeistret for den første sesongen. Nå ryktes det at kongefamilien får helt vondt i magen av å se på den sesongen som går nå, fordi man har begynt å pirke borti verkebyllen Diana & Charles.

Men jeg tenker også at det er en mulighet for at dronning Elizabeth begynner å bli litt lei av «The Crown» nå. Kanskje hun sier til Philip: «Du har rett. Dette er jo bare tull, og dessuten vet jeg jo så altfor godt hvordan denne serien ender. Kanskje jeg skal prøve noe annet? Jeg har hørt mye bra om «Et sted å høre til». Eller hva med «The Queens Gambit» på Netflix? Eller vent, håper ikke den også handler om meg».