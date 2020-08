«Tangen har styrket sin posisjon»

Tangen-saken tok en ny dramatisk vending mandag kveld. Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen medelte Norges Banks hovedstyre at han overdrar sin eierandel og sine utbytterettigheter i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Han er dermed ikke lenger noen eierinteresser i AKO, selskapet som han selv har bygget opp. Det gjelder for all framtid. Tangen selger også sine andeler i ulike fond. Pengene – 5 milliarder – vil han sette i banken.

Tangen har med dette overoppfylt de vilkårene som bankens representantskap og Stortingets finanskomite stilte som forutsetning for at Tangen kunne få jobben.

Alle muligheter for interessekonflikter er fjernet i og med at Tangen kvitter seg med det det han har av midler i AKO-systemet.

Det kan heller ikke reises noen tvil om hans holdning til å plassere penger i skatteparadiser. Tangen personlig er ute av paradisene.

Oljefondet er derimot tungt investert i skatteparadiser. Det er ikke Tangens problem. Det er et problem for Norges Bank og Finansdepartementet.

I det politiske miljøet er man lettet. Uten å bli direkte presset av sentralbanksjefen og finansministeren har Tangen løst en alvorlig konflikt mellom Norges Bank og Stortinget.

Hvis Tangen hadde holdt fast på den opprinnelige ansettelsesavtalen, som han formelt sett hadde full rett til, hadde sentralbanksjef Øystein Olsen neppe hatt annet valg enn å gå av.

Tangen ville da ha slått følge. Ved selv å kutte alle bånd til AKO reddet han jobben for Olsen. Finansminister Jan Tore Sanner slipper å gripe mer direkte inn i saken. Det er ikke bare Olsen som skylder Tangen en øl. Det gjør i sannhet også finansminister Sanner.

Nicolai Tangen har bevist for all verden at han er toppmotivert for å bli sjef for oljefondet. Det er ikke mange som er villig til å gi bort hele formuen for å bli embetsmann. Det hadde ikke Tangen gjort heller, hvis han før jul visste hva som ventet ham. Tangen sto løpet ut og har vunnet på det. Tapet av tillit i det politiske miljøet og i befolkingen er vunnet tilbake.

For Øystein Olsen er det verre. Han har gjort en slett jobb. Nå vet vi at sjefen for oljefondet har bedre politisk innsikt og større samfunnsforståelse enn sentralbanksjefen.

