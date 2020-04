Kapitalistene på høyresiden jubler over utnevnelsen av mangemilliardær Nicolai Tangen til Oljefondets nye sjef. De mener han er rett man på rett plass siden han er blitt styrtrik på investeringer og salg av aksjer.

Tangen har ikke erfaring med statlige fond. Hans kompetanse gjelder private hedgefond. Det er en type fond som står fritt til å investere i hva de vil. Hedgefond er superkapitalistenes yndlingsfond.

Her tas det store sjanser som kan gi ekstremt høy avkastning uansett om markedet går opp eller ned. Her kan man «shorte», det vil si man kan låne aksjer fra andre, selge dem og tjene store penger hvis aksjekursene faller.

Vårt statlige oljefond ligger så langt unna private hedgefond som det er mulig å komme. Oljefondet er hele folkets «sparegris». Finansdepartementet har fastsatt strenge retningslinjer for hva Oljefondet kan gjøre.

Den største delen av fondet er investert i aksjer. En del av pengene er investert i rentepapirer som utlån til stater og selskaper. En mindre del er investert i eiendom. Oljefondet kan ikke låne, «shorte» eller spekulere vilt som det var et hedgefond. Det kan ikke kjøpe aksjer i tobakk, kull og våpenindustri.

Det årlige utbyttet til eieren, staten, er politisk bestemt til ikke å være mer enn 3 prosent av årlig avkastning. I disse koronatider har regjeringen måttet sprenge 3-prosentgrensen. Hedgefond er ikke forbudt i Norge, men det er ikke noe for vanlige folk som vil spare i fond.

Tangens erfaring med hedgefond er med andre ord ikke særlig relevant for å drifte Oljefondet. Han har gode kunnskaper om hvor han bør investere private formuer for å få høyst mulig utbytte og lavest mulig beskatning.

Derfor har han flyttet sine selskaper fra London til Cayman Islands og andre skatteparadiser. Slike paradiser er i strid med offisiell norsk skattepolitikk.

Norge jobber sammen med andre land for å bi kvitt systemet med nullskattytere. Tangen sier han skal kvitte seg med formuen sin i skatteparadisene, men ikke alt sammen. Noe blir igjen.

Det Oljefondet trenger er ikke en internasjonal superkapitalist, men en person av solid embetsmannsmerke med god kjennskap til kapitalforvaltning og innsikt i norsk økonomi og politikk. Han eller hun må ha utvist solid dømmekraft og ikke blamert seg offentlig slik Nicolai Tangen har gjort med sitt seminar til 28 millioner kroner.

Det er for meg komplett uforståelig at noen mente at man måtte til Londons finansverden for å finne en egnet person.

Det må da være mange brukbare folk i Oljefondet, i Finansdepartementet, i Norges Bank, i DNB eller andre banker som har solid peiling på fond og aksjer. Sentralbanksjef Øystein Olsen har fått et kjempeproblem med å forklare det norske folk og våre politikere at superkapitalisten Tangen er rette mann til jobben.

Nicolai Tangens navn ble trukket opp av hatten etter at søkerfristen var gått ut. Hodejegeren som trakk fram Tangen, kjente ham fra gamle dager.

Det lukter kameraderi slik det lukter av luksusseminaret. Dagens Næringsliv skrev torsdag at sentralbanksjefen ikke sjekket Nicolai Tangen grundig før ansettelsen.

Det ble ikke gjort solide undersøkelser av Tangens selskaper, formue og fondsplasseringer, og hvilke problemer det eventuelt reiser når Tangen blir sjef for oljefondet.

Den rødgrønne leiren på Stortinget og Frp ser alvorlig på Tangen-saken. SVs Kari Elisabeth Kaski krever at finanskomiteen får full oversikt over Tangens selskaper og formuesplasseringer. Norges Banks representantskap, som er Stortingets tilsynsorgan med Norges Bank, er ikke fornøyd med de svarene sentralbanksjefen har kommet med så langt.

Tangen-saken har gått fra å være en oppsiktsvekkende fortelling om et luksuriøst seminar for eliten, til en politisk skandale. Erna Solberg har fått en vanskelig sak å håndtere. Statsministeren kan ikke instruere sentralbanksjefen, men hun kan hviske Olsen i øret at han bør oppmuntre Tangen til å trekke seg fra jobben.