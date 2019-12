«Samarbeidet i regjeringen er etter valget blitt betydelig bedre. Alle mine statsråder er dyktige og de gjør en strålende jobb», oppsummerte statsminister Erna Solberg på sin pressekonferanse tirsdag. Hun var i det hele tatt svært fornøyd med tingenes tilstand, slik statsministeren alltid er når hun eller han innkaller til førjulspressetreff.

Rett skal være rett. Statsminister Erna Solberg har nådd sitt hovedmål om å samle de borgerlige partilederne rundt regjeringens bord, men den politiske kostnaden har vært stor. Trine Skei Grande måtte nedkjempe sterk indre motstand for å ta Venstre inn i regjeringen. Kjell Ingolf Ropstad sprengte KrF på vei til regjeringen.

Voldsomme interne problemer tvang Erna Solberg til å stille ultimatum på bompengesaken midt under valgkampen. Det kunne ha endt med politisk selvmord. Det bidro til at samtlige regjeringspartier gikk tilbake ved kommunevalget i høst. Velgerne får ikke tillit til en regjering som ikke kan holde fred i eget hus.

Hardest gikk valget ut over Høyre som tapte storbyene og halvparten av sine ordførere. Høyre nådde så vidt 20-tallet. Det svake resultatet har utløst debatt om fornyelse av partiet. Bent Høie har allerede takket for seg som nestleder. Ifølge Aftenposten er det partifolk som mener det ikke er nok at Høie forlater toppen. Flere vil også ha Jan Tore Sanner bort som nestleder. Regjeringsslitasjen er påtakelig. Det kommer ikke mye interessant nytt fra Høyres Hus og regjeringskvartalet. Det trengs åpenbart en utlufting og en fornyelse av ledelsen for å få Høyre på fote igjen.

Erna Solberg er fredet som partileder. Inntil videre. Debatten om partiledelsen og veien videre må også dreie seg om toppsjefen. Det kan jo ikke bare være nestledernes skyld at Høyre har falt fra 25 prosent i snitt på meningsmålingene i desember i fjor, til 21 prosent i år. Partilederen må ta ansvar. Erna Solberg er ikke lenger så suveren som hun var, verken som Høyres leder eller som statsminister. Regjeringen spriker i fire retninger. Den framstår utad, til tross for det statsministeren forsikrer om godt samarbeidsklima innad, som en hønsegård som stadig får reven på besøk.

Høyre-leder John Lyngs suksess med borgerlig samling på begynnelsen av 1960-tallet var et resultat av tålmodig arbeid i mange år med å bringe de fire borlige partiene sammen om et felles politisk mål. Da Einar Gerhardsens regjering falt i 1963, var den borgerlige flokken til Lyng klar til å ta over. Da Jens Stoltenbergs regjering falt i 2013, sto ikke Erna Solberg klar med en samstemt borgerlig flokk til å ta over.

Erna Solbergs drøm om en styringsdyktig flertallsregjering brast da regjeringsforhandlingene brøt sammen etter stortingsvalget. Samarbeidsavtalen med KrF og Venstre ble aldri noe annet enn en blek erstatter.

Dagens regjering er en unaturlig konstruksjon av stort og smått. Mest smått. De to sist ankomne, Venstre og KrF, har plassert seg på 3-tallet i snittet på meningsmålingene. Frp har det heller ikke godt. Partiet er så vidt over 10-tallet. Hvis Frp faller langt under 10 prosent blir det også en debatt i Frp om ledelsen og veien videre. Debatten i Venstre om ledelsen har tatt full fyr for lenge siden. Ingen vet om Trine Skei Grande er Venstres leder neste jul. I KrF er det oppgittheten som rår. Partiet har kjørt seg fast i et hjørne. Alle veier videre er enveiskjørte.

På gjennomsnittet av de nasjonale målingene i desember har regjeringspartiene til sammen støtte fra 38 prosent av velgerne. Et slikt valgresultat ville sendt flertallsregjeringen ut i et solid mindretall med bare 59 mandater på Stortinget. Det trengs 85 for flertall. En regjering av Ap, SV og Sp hadde tatt over for Solberg-regjeringen med 74 mandater. MDG og Rødt hadde vært inne på Stortinget med 11 og 9 mandater hver. Erna Solbergs flertallsregjering med en levetid på to og et halvt år, hadde da havnet som et mislykket prosjekt på historiens gravplass.

På pressekonferansen nølte ikke Erna Solberg med å karakteriserte Nav-saken som en skandale. Hun lovet å rydde opp. Spørsmålet er om hun, og spesielt konstitusjonelt ansvarlig statsråd Anniken Hauglie, er de rette til å gjøre dette. Begge står med beina dypt plantet i den største justis- og sosialpolitiske skandalen etter krigen. Det er ikke mulig for statsministeren å spinne seg vekk fra hovedansvaret for skandalen ved å skylde på forgjengerne. Hun har styrt landet i seks år. Det var på hennes vakt katastrofen inntraff.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ryker trolig som statsråd når Stortinget er ferdig med å behandle Nav-skandalen. Statsministeren må vedkjenne seg hovedansvaret. En unnskyldning overfor Stortinget og det norske folk er på sin plass.