Hagen sikter seg ikke bare inn på den litt usikre tredjeplassen på Oslo-lista, men han vil også ha førsteplassen i Oppland. Snakk om helgardering. Og for dem som skulle være i tvil: Det er lov å stille i to valgdistrikter samtidig.

Carl I. Hagen satt som formann i Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006.

Da ga han stafettpinnen videre til Siv Jensen, som jo fortsatt styrer Frp-skuta. Men det tok ikke så mange årene før Carl I. Hagen savnet seg selv i politikken. Han ville bli ordfører i Oslo ved valget i 2011, men det ble med drømmen. Senere karet han seg inn igjen på stortingslista i Oslo, og han har måttet møte på Stortinget i lengre tid for sykemeldte Mazyar Keshvari.

Og nå har Carl I. Hagen fått blod på tann.

Hans prosjekt er å gjenskape Frp «slik folk kjente det» i velmaktsdagene på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Hagen minner om at Frp da til tider hadde en oppslutning på over 30 prosent på målingene og dermed var landets største borgerlige parti. Han glemmer å si at partiet hadde svært så beskjeden politisk innflytelse.

Med Siv Jensen i førersetet ble det imidlertid andre boller. Etter valget i 2013 gikk Frp inn i Erna Solbergs regjering og Jensen fikk posisjonen som finansminister. Det ga en historisk innflytelse og ditto gjennomslag for en del Frp-politikk. Men velgerne ble stadig mindre fornøyd, og Frp sa til slutt takk for seg i regjeringskontorene da hverdagen der ble grå og trist.

Nå satser Frp på å blankpusse profilen fram mot stortingsvalget i 2021, og her vil altså Carl I. Hagen ha et ord med i laget. Kona Eli mener at nok får være nok, men hun innrømmer samtidig at Carl er bedre å ha i hus når han driver med politikk.

Carl I. Hagen er tydelig inspirert av Donald Trump. Derfor bruker han slagordene «Norge først» og «Frp først».

Hagen vil kjempe knallhardt mot det han karakteriserer som klimahysteri. Han vil ikke ha vindmøller, verken til lands eller havs. Han vil Frp-tradisjonen tro ha knallhard brems på innvandringen og kutte i u-hjelpen.

Hagen ønsker han seg en regjering av Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det er utopi, men det blir underordnet når målet er å fiske velgere i samme farvann som Sp. Slik sett blir en plass på toppen av Oppland-lista ideell.

Spørsmålet er så om Hagen har noe nytt å tilføre. Det er det mange i Frp som tviler på. Forholdet mellom Carl I. Hagen og Siv Jensen er alt annet enn hjertelig. Frp-ledelsen er ekstra bekymret over at et Hagen-comeback vil virke forsterkende på Oslo-miljøet som ønsker en mer nasjonalistisk politikk. Smittefaren overfor resten av landet øker. En syvende far i huset kan gjøre mye ugagn.