SV fremmer tirsdag et forslag i Stortinget om at Norge skal hente 1.500 flyktninger fra Hellas. Det kommer neppe som en overraskelse at ikke alle andre vil stemme for. Selv om Redd Barna har lagt fram en undersøkelse som viser at 56 prosent av de spurte er for å ta imot barn fra leirer i Hellas. 23 prosent er uenige.

Blant Arbeiderpartiets velgere er tallene 67–17. Hos Fremskrittspartiet 9–79. Jeg må skamfullt innrømme at jeg ikke kan norsk politikk godt nok til å forstå hvorfor Frp og Ap kan tenkes å stemme likt over dette forslaget nå.

Forvirringen begynte da dette var tema for «Debatten» i NRK i april. Sylvi Listhaug holdt på med sitt. Jeg har hørt det før, og gikk på kjøkkenet. Jeg hørte bare at de samme argumentene fortsatte, men nå med en mannsstemme. Har Frp fått med to representanter i den samme debatten, undret jeg.

Jeg måtte inn for å se, og der var det Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani som gjentok argumentene. I dagene som fulgte førte dette dessverre til en ufortjente personlige anrep på Gharahkhani i sosiale medier, siden han har flyktningbakgrunn selv. Jonas Gahr Støre tro heldigvis støttende til, og minnet om at det som ble sagt var partiets offisielle politikk. Arbeiderpartiets altså, ikke Fremskrittspartiets. For sånn er det.

Arbeiderpartiet innså fort at dette ståstedet tok seg dårlig ut. De kom med et alternativt forslag i forhold til antall kvoteflyktninger, som ikke løser noen problemer på kort sikt, men først og fremst handler om å kjøpe tid – for seg selv, ikke for barna i Moria.

Jon Helgheim kalte dette forslaget en bløff. Normalt medfører dette at forslaget var godt. Skal vi likevel antyde at Helgheim hadde rett, for å skape litt balanse i denne spalten? Det skal i hvert fall Frp ha, de står rakrygget på sitt i denne saken. Høyres innvandringspolitiske talsmann, Ove Trellevik, forklarer partiets steile motstand med at forslaget til SV er en engangsløsning, som ikke kommer til å ha virkning på sikt. Han får det til å høres ut som om Høyre helst vil at nye flyktninger bare skal komme og komme.

Den fremste bortforklaringen i denne saken er at mange har det like ille som i Moria-leiren andre steder, kanskje verre. Dette er like vrangt som å gå rett forbi et barn som har falt av sykkelen og slått seg, uten å spørre om hun eller han trenger hjelp, fordi mange i India er rammet av en forferdelig syklon.

Så får vi for skams skyld heller hente 1.500 av dem som har det verre, da. Eller kanskje både hjelpe dem her, hjelpe dem der de er, hjelpe dem everywhere. Men dette sier jeg altså bare som et uansvarlig følelsesmenneske som ikke forstår meg på norsk politikk akkurat nå.