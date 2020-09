Jørgen Juve scoret sitt siste landslagsmål i 1934, og har siden vært tidenes toppscorer for det norske landslaget med sine 33 landslagsmål på sine 45 kamper. Spisser som Ole Gunnar Solskjær, Tore Andre Flo, John Carew og nå sist Joshua King har alle prøvd. Men med tre mål på fire landskamper, og en helt ellevill uttellingsprosent spørs det om ikke det blir Erling Braut Haaland som tar Juves scoringsrekord.

Sammen med spissmakker Alexander Sørloth var duoen helt overlegne mot et stakkarslig nord-irsk forsvar i Belfast mandag kveld. Joshua King kom inn med kvarteret igjen å spille, men slik Sørloth og Braut Haaland spilte i går skal King levere på høyt nivå for å være like bankers som han har vært de siste årene. Spesielt når vi også har en Martin Ødegaard i bakhånd, som skal inn på dette landslaget under ledelse av Lars Lagerbäck.

Én tradisjonell kantspiller på deling

Siden svensken tok over som landslagssjef er det stort sett bare én utpreget kantspiller som har figurert på landslaget, og det er Mohamed Elyounoussi. Celtic-spilleren, på utlån fra Southampton, var stort sett bankers i 2018 før han i 2019 bare spilte to kamper med flagget på brystet. Mot Østerrike var han suspendert, før han brukte i underkant av to minutter på å score sitt første landslagsmål siden Bulgaria-kampen tilbake i 2018.

Elyounoussi var også involvert da Erling Braut Haaland dunket inn sitt andre landslagsmål i sin tredje landskamp minutter senere. I Lagerbäcks 4-4-2-formasjon er han avhengig av kantspillere som kan utfordre, strekke ut midtbanen og skape farligheter på egenhånd. Spesielt siden Markus Henriksen, Stefan Johansen, Iver Fossum og Ole Selnæs med varierende hell som oftest bekler motsatt kant.

I tillegg har Mats Møller Dæhli prøvd seg, før også Martin Ødegaard har blitt brukt på kanten i Lagerbäcks formasjon som tenderer til å bruke brede sidemidtbanespillere i stedet for tradisjonelle kantspillere i laguttakene sine de siste årene. Mot Nord-Irland fikk vi se prov på hvordan det kan lykkes. Det var Stefan Johansens ball i bakrom mot motsatt kant som førte til åpningsmålet til Mohamed Elyounoussi, som dempet ballen elegant og banket den i mål. Også på det andre målet startet det med et oppspill fra høyre kant inn mot midten, der Erling Braut Haaland vendte spillet til motsatt back som slo et nydelig innlegg på bakerste stolpe der Alexander Sørloth satte inn Norges tredje mål.

Landslagskapteinens revansje

Det Norge ofte får med en Stefan Johansen eller andre sentrale midtbanespillere på kanten er et midtbaneledd med tre sentrale midtbanespillere defensivt, med en Moi Elyounoussi som stikker litt raskere i angrep. Det gjør at backenes oppgaver offensivt blir viktig, som overlappende angrepsvåpen på hver sin side. Akkurat som tilfellet var på Norges tredje scoring, der Stefan Johansen drar seg inn fra sin kant og ballen til slutt finner en back på motsatt kant.

Problemet til Norge har altfor ofte vært at begge kantspillerne har vært for statiske og ikke utfordret nok, i tillegg til at spissene ikke har vært hissige nok i bakrom for eksempel. Mot Østerrike var det tilfellet, og selv om Nord-Irland er langt svakere motstand, er det påfallende å se hvor viktig en ordentlig kantspiller og bakromskåte spisser er. På det første målet trakk Nord-Irenes trebackslinje for langt over mot ballen, der Erling Braut Haaland og Aleksander Sørloth trakk motsatt vei slik at Elyounoussi befant seg alene på bakerste stolpe.

Rett etter pausen fikk vi nok et bevis på spissparet og samarbeidet Norge må drke for det det er verdt i tiden som kommer. Igjen hadde Stefan Johansen trukket seg sentralt inn i banen, før han la en ball i bakrom til Erling Braut Haaland. Han brukte monsterkreftene for å skubbe vekk Watford-stopper Craig Cathcarth, før han nydelig serverte spissmakker Alexander Sørloth sitt andre mål på et sølvfat like foran mål.

Kun skjedd to ganger dette årtusenet

Stefan Johansen, som har fått sin dose kritikk, leverte kanskje sin beste landskamp mot Nord-Irland, og også på det femte målet var Vardø-væringen sentral fra midten av banen. Johansens pasning ble stusset videre av en møtende Alexander Sørloth, til Omar Elabdellaoui som fra sin backposisjon hadde tatt turen høyt i banen. Hans gjennombruddspasning fant Erling Braut Haaland, som nok en gang fosset gjennom og scoret alene med keeper.

Etter den begredelige oppvisningen mot Østerrike, var det her nøyaktig hva det norske landslaget trengte inn mot den avgjørende kampen mot Serbia. Lars Lagerbäcks plan om å bruke tre sentrale midtbanespillere og en kant i en 4-4-2 med bevegelige spisser på topp fungerte perfekt, og selv om midtstopperkonstellasjonen fortsatt bekymrer har Norge altså bare to ganger dette årtusenet scoret fem mål på bortebane.

De oppgjørene var mot San Marino i oktober 2017, og Singapore i januar 2004.

Kampfakta:

Nord-Irland – Norge 1-5 (1-3)

Windsor Park, ingen tilskuere

Mål: 0-1 Mohamed Elyounoussi (2), 1-1 Paddy McNair (6), 1-2 Erling Braut Haaland (7), 1-3 Alexander Sørloth (19), 1-4 Sørloth (47), 1-5 Haaland (58).

Dommer: Bartosz Frankowski, Polen.

Gult kort: Daniel Ballard (36), Craig Cathcart (69), Nord-Irland, Birger Meling (90), Norge.

Lagene:

Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui (Jonas Svensson fra 80.), Kristoffer Ajer, Even Hovland, Haitam Aleesami (Birger Meling fra 77.)– Stefan Johansen (Joshua King fra 71.), Markus Henriksen, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi – Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth.

Nord-Irland (3-5-2): Bailey Peacock-Farrell – Michael Smith, Craig Cathcart, Daniel Ballard (Liam Boyce fra 46.) – Stuart Dallas, Jordan Thompson, Steven Davis, George Saville (Corry Evans fra 71.), Shane Ferguson – Paddy McNair, Conor Washington (Shayne Lavery fra 77.).

Øvrig kamp i puljen: Østerrike – Romania 2 - 3