JAFFA/ISRAEL (Dagsavisen): Som første land i verden innførte Israel fredag sitt andre landsdekkende portforbud. Restriksjonene er antatt å vare i minst tre uker - men trolig lenger - og er ventet bringe nye hundretusener av israelere over i arbeidsløshet og selv fattigdom.

Årsaken til tiltakene er at koronaviruset er fullstendig ute av kontroll i Israel. Over 5.000 nye tilfeller av Covid-19 blir registrert hver eneste dag, og i forhold til folketallet er dette den høyeste spredningsfaktoren i verden. Rundt 1.200 mennesker har foreløpig dødd av korona-viruset. Og mye tyder nå på at Israel ikke lenger vil kunne lykkes i å hanskes med viruset – selv etter disse restriksjonene. Slik at en vil få flere slike brutale og lange stenginger igjen og igjen inntil en vaksine kommer.

Verst for barna

Så da sitter vi der, vi også, i vår lille familie. Vi klatrer ikke på veggene ennå. Men barna har ingen skoler å gå til, og fjernundervisningen fungerer ikke slik den skulle. Det er egentlig barna det er verst for, for det er ikke lett å sitte inne hele dagen uten en gang å vite hvor mange lange uker dette vil vare.

Mens butikkene ennå var åpne i forrige uke kjøpte vi inn noen nye bordspill, for i den forrige runden i mars-april, som varte i rundt 40 dager, gikk vi alvorlig lei av Yatzy, Monopol og de andre spillene. Vi så også litt for mange Youtube-videoer av Magnus Carlsen.

Min elleve år gamle sønn er, forståelig nok, sint.

– Det er som om ni millioner mennesker må i fengsel i stedet for ett enkelt menneske, sa han – med en helt klar politisk teft.

Forklaringen på hans politiske analyse skal komme om et øyeblikk, men i mellomtiden må det sies at solen ute skinner, fuglene synger i trærne og menneskene er som blåst.

Politiske misære

Men Israel trengte nemlig ikke å ende opp i den koronakrisen landet er i nå. Årsaken til at koronaen er kommet ut av kontroll er ikke knyttet til medisinske utfordringer, men først og fremst politisk inkompetanse. Storparten av virusspredningen i Israel har funnet sted blant to store minoriteter, de ultraortodokse jødene og Israels arabere. Men statsminister Benjamin Netanyahu har ikke våget å innføre skikkelige restriksjoner i områder der ultraortodokse bor av frykt for å miste deres politiske støtte. Og dermed har alt gått galt.

Og hva har dette med «ni millioner i fengsel» å gjøre, slik min sønn, den politiske kommentatoren, sa det? Netanyahu er avhengig av å opprettholde sin regjeringskoalisjon, som hviler seg på ultraortodokse partier, for å ha en sjanse til å sabotere korrupsjonsrettssakene mot ham. 70 år gamle Netanyahu står overfor en reell sjanse for at han vil tilbringe de neste årene i fengsel, og han gjør det han kan, inkludert å svekke demokratiet og rettsvesenet, for å undergrave rettergangen.

Ødelegger demokratiet

Eller slik sa Haaretz, Israels ledende avis, det i forrige uke:

– I stedet for å trekke seg og la rettergangens hjul spinne fritt, har Netanyahu erklært krig mot alle komponenter av rettsstaten. Ved å gjøre dette, har han fatalt skadet fundamentet enhver fungerende stat hviler på, og det israelske samfunnet blir nå revet i filler av hatet og polariseringen som han fremmer.»

Hver eneste lørdag demonstrer ennå titusener av israelere mot Netanyahu, og regjeringen forsøker konstant å hindre og forby protestene ved å si at de sprer koronaviruset. Men statsadvokaten har fastslått at et forbud mot demonstrasjoner ville bli en altfor alvorlig innskrenking av demokratiet, og bestemte at protestene måtte få fortsette, tross risikoen.

Men hvorfor kan Israel være i en slik situasjon at en kanskje ikke vil få bukt med koronaviruset til tross for restriksjonene? Fordi Israel i dag er så splittet at for store deler av befolkningen ikke lenger er villig til å etterleve regjeringens restriksjoner. En ser det overalt.

Jødisk nyttår

I disse dager feirer Israel Rosh Hashana, jødisk nyttår, og under normale dager ville synagogene vært fulle av folk. Men regjeringen har forbudt samlinger på mer enn 20 mennesker. Så hva har da en rekke viktige ultraortodokse ledere gjort? Jo, de har definert deres samlinger ikke som bønn, men som demonstrasjon og protester mot restriksjonene, og dermed kan ikke ansamlingene forbys.

Andre israelere, derimot, er fullstendig klar over at de nå sitter inne i sine hjem fordi Netanyahu ikke har våget å utfordre sin koalisjonspartner. Men for Netanyahu er det i dag også avgjørende å få ned smittespredningen hvis han skal kunne, slik mange i landet tror, la hans regjering falle i desember, slik at folk flest skal kunne våge og gå og stemme i et nyvalg. Selv om Netanyahus Likud-parti er svekket i meningsmålingen, er den politiske høyresiden blitt styrket. Her kan det skytes inn at en tredjedel av Likud-velgerne, altså rundt 10 prosent av israelerne, ærlig og oppriktig, ifølge en ny meningsmåling, tror at koronaen kommer fra Gud.

Gud er kanskje allmektig. Men det blir unektelig litt surrealistisk å bli sperret inne av et virus så bitte lite som 60 nanometer – det vil si det går rundt 1.000 koronavirus langs diameteren av et enkelt hårstrå. For israelere, som har en lang tradisjon i å handle når en føler seg truet, blir det da noe merkelig at det riktige svaret i dag er ikke å gjøre noen ting og bare å sitte hjemme. Men akkurat for et slik øyeblikk, kan det sies, har Netanyahu øvd og forberedt seg på i årevis: Han kom til makten i 2009, og i de påfølgende elleve årene inntil i dag, eller i mer enn 4.000 dager, har han ikke gjort en eneste ting for at for eksempel israelere og palestinere skal kunne leve i fred.