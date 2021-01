USA har endelig fått på plass en ny ledelse i Det hvite hus. Men gleden var kanskje større over å bli kvitt Donald Trump, å se han fly vekk var utrolig tilfredsstillende, enn over å få på plass Joe Biden.

En liten mann forsvant på ynkelig vis, en potensielt stor mann entret scenen på et avgjørende øyeblikk. Ikke bare i amerikansk historie. Men i menneskets.

Trumps exit tidligere på dagen var virkelig en anledning til å puste lettet ut. Som å våkne opp fra sykdom. Usikkerheten for hva han kunne gjøre satt i fram til han forsvant opp i det blå med kurs for Florida. Etter det to måneder lange dramaet rundt valget, den uvirkelige villskapen for to uker siden da mobben inntok Kongressen, og ikke minst de fire lange årene med reell uro, var et mareritt over.

Les også: Biden: – De siste ukene og månedene har lært oss en smertelig lekse

Det er ikke vanskelig å innrømme, tårene rant da Lady Gaga med utrolig kraft og uendelig talent under innsettelsesseremonien sang «The Star-Spangled Banner» og man tok inn over seg at noe vondt, forvirrende og skummelt er over. Og over at den gode viljen og fornuften vant kampen mot hatet, splittelsen og egoismen. En eksistensiell trussel mot demokratiet var avverget.

USA har sine feil og mangler, amerikanerne har gjort sine overgrep og har til tider tatt seg kritikkverdig til rette, men er stadig vår viktigste garantist for demokrati og frihet. Og når USA vakler, svikter også grunnlaget for disse helt grunnleggende verdiene. I en verden der autoritære krefter vinner fram, i en framtidig verden der Kina vil dominere, er USA vårt største håp. Derfor er det en svimlende tanke med et USA i oppløsning. Alternativene til lederrollen i verden, er skremmende, og ikke lenger urealistiske. Derfor opplevdes innsettelsen i Washington mye nærmere og sterkere enn noen gang før.

Joe Bidens tale handlet om å samle USA, om å komme sammen igjen etter fire tunge år. Talen var god, sterk og klar. Han rakte ut sine hender til alle amerikanere, og kom ikke med politiske løfter. Han kom med en utfordring. Oppdraget er gitt USA, alle borgere må ta sitt ansvar og bli med på veien framover. Han snakket om et nytt kapittel i USA med håp og ikke frykt, samhold ikke splittelse, lys ikke mørke.

Les også: «Han vil kunne bli en historisk og virkelig stor president»

Han vil lede ved å være et eksempel. Amerikanerne kan speile seg i og kanskje finne inspirasjon i Bidens milde, sympatiske vesen og lynne. Hans samarbeidsevner, sindighet og erfaring kan være - og må være - veien videre.

Joe Biden har en nesten umulig oppgave foran seg. Å samle et splittet og såret folk, er krevende. Men denne dagen og ordene han valgte, ga håp om at 78 år gamle Biden er en mann for framtida.