– Gå vekk, du har to haker! Og du ser ut som et egg!

Ukas tekst er i overkant nærsynt og familiær, men tanken er at hvis du har fått dosa di på korona denne uka, kan det kanskje være kjærkomment med noe virkelig helt annet?

Noe helt uten substans, snev av alvor eller vesentlighet?

Mental adspredelse, som en del av den pågående dugnaden, liksom. Venstre har gjort sitt for at vi skal få annet å tenke på. Jeg gjør mitt her. Det vil si, jeg gjorde mitt tirsdag kveld.

Jeg har hatt skjegg siden 2004. Mer eller mindre uten unntak, men med varierende lengde. De siste årene, som den hipsteren jeg er, har det vært ganske langt. Men tirsdag kveld tok jeg alt. Tabula rasa.

Det var et innfall. Et jeg angret på. Umiddelbart. For bak skjegget skjulte det seg ikke en ungdommelig prins. Bare grunnen til at skjegget en gang ble valgt. Speilbildet viste også et hårfeste noe mer på defensiven enn sist jeg var uten skjegg og som bidro til et pussig oppsyn.

Onsdag morgen vekket jeg mine barn. Uten tanke på det nyoppussede oppsynet. Guttungen ba meg gå vekk. Ville ikke stå opp. Han poengerte mine to haker! Haka og dobbelthaka. To haker. Han var slett ikke interessert i å skulle bli fulgt til skolen av en fyr som «så rar ut».

Da kom jeg på at barna mine jo ikke hadde sett meg uten skjegg før. Og at overgangen mellom full mullah og glattbarbert kjake ikke bare var brå for meg, men også for dem. Jeg kjente jo knapt igjen meg sjøl! Og for dem sto det jo plutselig en fremmed mann i rommet og avkrevde oppståing og påkledning. Ja, de var jo nesten i sjokk.

Det minnet meg også på et tidligere skjeggesjokk i familien. Vi må tilbake til 1986. Da min egen far tok skjegget.

Min gamle mann fikk skjegg en gang på midten av 1960-tallet. Og i 1986 hadde ikke engang hans egen mor sett ham uten på over 20 år. Jeg hadde aldri sett ham uten. Ikke engang på bilder! Så overraskelsen var total da han rundet hjørnet og åpenbarte seg på kjøkkenet der farmor, mutter og jeg satt. Det ble stille.

Stille før stormen.

Vi hylte av latter. Jeg kan huske at jeg lå på gulvet og hikstet. Ikke bare var det rart! Han manglet hake! Mannen uten hake! Men likevel med to! Historien gjentar seg sannelig.

Jeg kan ikke huske at fatter lo. «Det var et innfall. Et jeg angrer på». Tenkte han sikkert.

Tilbake i 2020 kom undertegnede på jobb. Uten skjegg. Musikken stoppet. De pekte ikke, men det var nære. Noen kom og trøstet. Sa at de også hadde litt lite hake, og kanskje også en dobbelthake, før andre kanskje uttrykte overraskelse over hvor lite hode jeg hadde uten skjegg.

Min nye look er ikke kommet for å bli. Heldigvis gror det ut igjen dette ansiktshåret. Har noen tips om remedier som kan stimulere til hårvekst? (E-postadressen min står under).

Men leste jeg ikke noe om at det var smitteforebyggende å være uten skjegg? I så fall er jeg helt uvanlig in vogue akkurat nå.

Jeg håper det ikke varer.