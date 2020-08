Ole Gunnar Solskjær har nettopp avsluttet sin første sesong som hovedtrener i Manchester United på permanent basis. Etter en treg start, fikk nordmannen og laget hans virkelig fart på sakene da Bruno Fernandes ble hentet i januar.

Fernandes forvandlet laget nærmest på egen hånd fra usikre, vaklende og statiske til seiersvante, dynamiske og et lag å se opp for i framtida. Tredjeplassen ble sikret, og med det også den viktige inngangsbilletten til Champions League neste sesong. Selv om både Solskjær, Fernandes og fansen skulle ønsket at laget ble værende i Tyskland en uke til, og det alltid er kjekt med trofeer, handler det nå om å restituere seg for en ny sesong. Både mentalt og fysisk har spillerne sett slitne ut en god stund nå.

Mens spillerne gjør sitt, må også klubben levere varene. Som en av verdens største merkevarer har klubben en helt unik posisjon i det som blir et veldig annerledes overgangsvindu. Riktig nok har også United blitt rammet av koronapandemien, men som en av verdens aller rikeste klubber må en nå likevel utnytte den posisjonen klubben er i.

For å ta opp kampen med Liverpool og Manchester City trengs det nemlig flere signeringer som Fernandes. Spillere som kan gå rett inn på laget, og heve kvaliteten på alle spillerne rundt seg. Hvis de igjen ønsker å bli et lag å regne med i verdenstoppen, må de kjøpe verdensklassespillere.

En av dem heter Jadon Sancho. Han har vært en åpenbaring av en annen verden i Borussia Dortmund, som nå forlanger 120 millioner euro for at Solskjær skal få sin mann. Det er mye penger, men det er likevel ingenting sammenlignet med det en kan få igjen både i sponsorinntekter, draktsalg, kommersiell verdi og forhåpentligvis for Solskjærs menn også i sportslig suksess.

20-åringen er allerede bestevenn med mange i klubben fra hans tid i akademiet til Manchester City, og kommer til å være Englands største stjerne i lang tid framover. Det er en type signering United-sjef Ed Woodward rett og slett ikke har råd til å la gå fra seg, så hvis klubben ønsker å ta steget opp til fordums stolthet er det bare å bla opp. Så jeg sier som Tom Cruise i Jerry Maguire; «Show me the money».

