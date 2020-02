Sander Berge overbeviste i Genk. Han har levert flere gode prestasjoner Champions League og slikt blir lagt merke til. Såpass at mange storklubber har ønsket seg signaturen hans.

Allerede i fjor var Sheffield United på ballen og kurtisere Berge. Han sa nei. Da så Genk var ferdige i Europa og Sheffield United igjen banket på døren var Berge klar og fansen i Sheffield jublet over nykommeren de ikke helt kan si navnet på.

«Børjh» er omtrent hva de kaller han fonetisk. Berge er ikke så enormt lett å uttale for briter. Men det som kanskje er aller morsomst er de at ivrigste tilhengerne på Sheffield Uniteds forum har kommet fram til at om du bare stokker litt om på bokstavene i Sander Berge, så får du beer gardens.

Sheffield er ikke verdens mest glamorøse sted, men den ene klubben i byen, Sheffield United, har heng på en plass i Champions League. Så ,de som mener Berge burde gått til en større klubb kan måte spise i seg de ordene.

Sander Berge er klubbens rekordkjøp og fansen virker særs stolte over å ha kapret nordmannen til sin midtbane for 22 millioner pund. Så gjenstår det å se om han får en dyp rolle på midten, eller om han må ta til takke med en plass som indreløper.

Det som er helt klart er at etter debuten forrige helg, viste Berge at han mer enn holder nivået. Det er noe spesielt over mannen som ser treg ut, men som var blant de kjappeste i Vålerenga. Hver gang han har ballen ser det ut som om han har så enormt god tid. Han manøvrer såpass godt at han ofte er det ene steget foran. Det ene steget som er så viktig på toppnivå.

Og som det ser ut nå, så er han også bare et steg unna å ta med Sheffield United til Champions League. For søndag får Berge og de andre besøk av Joshua King og Bournemouth. Med seier der er de kun to poeng bak Chelsea på fjerde og fire foran Manchester United. Og Chelsea, de skal ikke spille kamp før 17. februar. Da møter de nettopp Manchester United i en kamp der Sheffield United fort kan bli den store vinneren. For med U der, ja da er Berge og Sheffield United enda et steg nærmere suksess og Berges valg ligner på en genistrek.

