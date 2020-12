Det er et forsøk. Hvordan balansere statlig juks opp mot enkeltutøvere som aldri er tatt for noe? Samme straff ble landet utsatt for i OL i Pyeongchang i 2018.

Det endte med at nasjonen «OAR» kunne stille med 168 utøvere i 15 idretter, de tok 2 gull, 6 sølv og 9 bronse og vant blant annet den prestisjetunge ishockeyturneringen. OAR ble lekenes 13. beste nasjon.

Skiløperen Aleksandr Bolsjunov kom hjem med tre sølv og en bronsemedalje. Han har aldri vært tatt i noen dopingkontroll. Men han var glad for at han fikk delta i OL.

Men vinnerne fikk ikke høre deres egen nasjonalsang da de sto på seierspallen, Russland og en av IOCs mektigste venner, president Vladimir Putin, kan ikke inviteres verken til Tokyo eller Beijing. Hvis han ikke vil på en privat tur da. Han har jo sine kontakter.

Det har skapte sterke reaksjoner at CAS (idrettens internasjonale voldgiftsorgan) reduserte denne straffen fra fire til to år torsdag. Norsk idrett beklager, det internasjonale antidopingorganet WADA beklager. Gjør IOC det samme?

Saken har sitt utspring fra det systematiske jukset som ble avslørt under OL i Sotsji i 2014. Og ikke minst russernes manipulering med resultater i ettertid.

Det mest beklagelig akkurat nå er at ankesaken i CAS gikk for lukkede dører. Hva var det russerne prosederte på som ga dem strafferabatt? Mange av varslerne har ofret mye. Er det noe denne saken trengte nå, var det åpenhet. Hjemmeseier Russland. Igjen.

