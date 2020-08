Munnbind har gått fra å virke mot sin hensikt til å bli anbefalt i enkelte situasjoner. Vi har blitt oppfordret til å bruke marka og holde oss hjemme fra marka. Oppholde oss utendørs i stedet for ute på byen, men ikke drikke øl i parker. Bruke penger på norske hoteller og restauranter, men, nei, vi skulle visst ha holdt oss hjemme.

Hvem kan egentlig spille fotball? Og når skal vi egentlig teste oss?

Om det ikke har vært vingling, så har det i alle fall vært løpende politisk informasjon som det er viktig å ha full oversikt over. Alle er simpelthen nødt til å følge med på pressekonferansene.

På Island, et land med bare 365.000 innbyggere, skal det ikke så mange koronatilfeller til for å rykke over de norske myndighetenes rødmerking av land. Så gikk da også Island kjapt fra å være nesten på null koronatilfeller til litt over den magiske, røde grensen på 20 nye smittede per 100.000 innbyggere i løpet av to uker.

Ifølge islandske medier kunne endringen spores til to lokale utbrudd som slo hardt ut på statistikken.

Inntil den nye smittetoppen virket det som at islendingene nesten hadde utryddet viruset fra egen øy. Så kom det altså et nytt oppsving, slik de fleste land nå opplever. På Island ble allerede kjente tiltak, som grensetesting og karanteneregler, strammet litt til, og enda flere mennesker ble testet, ikke bare på mistanke.

Mandag denne uka kunne man lese på covid.is, landets offisielle koronaportal, at det nasjonale smittetallet (ikke medregnet dem som stoppes på grensen) igjen faller og er under 20. Det kan bety at islendingene igjen får kontroll over situasjonen raskere enn den øvrige verden.

Det som ser ut til å skille de islandske tiltakene fra de norske, er to ting verdt å merke seg:

1. Stabilitet, både for befolkningen som skal forstå tiltakene og for de mange personene som skal gjennomføre dem. Helsepersonell, ja, egentlig alle arbeidstakere som påvirkes, omdirigeres ikke like ofte.

2. Langt større testkapasitet målt mot befolkningstall enn det som er tilfelle her hjemme.

«Det er viktig å ha moderate tiltak i bruk hele tiden, i stedet for at man hele tiden skal stramme inn eller løse opp», var det litt kjedelige budskapet fra den islandske sjefepidemiologen Thorolfur Gudnason da koronasmitten på sagaøya steg for noen uker siden. Da slo det meg at Norge tok hardere i enn islendingene både ved åpning og stenging. Kanskje er vi også klare for mindre fredagsspenning og det litt kjedeligere «moderate tiltak i bruk hele tiden»? God fredag!