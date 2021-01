Opposisjonen på Stortinget har klart å presse en motvillig statsminister i kne.

Så sent som søndag ettermiddag advarte Erna Solberg mot å la permitteringsordningen ese ut. Men søndag kveld kom beskjeden fra fungerende arbeidsminister Henrik Asheim om at perioden blir utvidet fram til 1. juli.

Ap, Sp, SV og Frp har klokelig samlet seg om å overkjøre regjeringen i dette spørsmålet. Den såkalte firerbanden har nemlig flertall på Stortinget. Det er et resultat av at Frp har forlatt Erna Solbergs regjering. Dette flertallet klarte i fjor å forbedre flere av regjeringens krisepakker, og nå skjer det altså igjen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har her vist godt lederskap.

Regjeringen har, gang på gang, holdt igjen på pengesekk og kompenserende tiltak for å møte koronakrisen aktivt. Men takket være firerbanden har regjeringen blitt presset fra skanse til skanse. Slik er det å være i mindretall når krisen er stor og neste stortingsvalg er rett om hjørnet. Statsminister Solberg har riktignok sagt at det ikke skal stå på penger, og politikerne har da virkelig forsynt seg godt av oljefondet.

200.000 nordmenn er nå arbeidsledige. 60.000 av disse er permittert, og mange bedrifter er helt eller delvis nedstengt som følge av smitteverntiltakene som er innført. Vaksineringen har begynt, men det vil fortsatt ta lang tid før det norske samfunnet blir mer normalt. Reiselivet, restauranter og kulturlivet er hardest rammet.

Permitteringer er for tituseners vedkommende den midlertidige løsningen.

Problemet er bare at mange snart når maksimal permitteringsperiode på 52 uker. En tomåneders forlengelse til 1. juli er derfor et klokt grep. Det samme bør gjelde for den midlertidig forhøyde satsen på dagpenger. Bedriftene bør også få lavere kostnad ved permitteringer.

Arbeidsgivere og fagbevegelse har lenge bedt om at permitteringsperioden blir utvidet, men regjeringen har altså strittet imot. Statsminister Solberg har sågar oppfordret permitterte til å se seg om etter nye jobber. Men det er lettere sagt enn gjort i dagens situasjon. Ellers lønnsomme bedrifter trenger kort og godt hjelp for å komme over kneika.

Alternativet er unødvendige oppsigelser i en situasjon hvor vi ser lyset i enden av tunnelen.

Søndag rettet statsministeren en advarende pekefinger mot opposisjonen. Hun viste til utvalget som har vært ledet av økonomiprofessor Steinar Holden. Her er beskjeden at gode permitteringsordninger vil føre til at det tar lengre tid før folk kommer tilbake til ordinært arbeid. Det er et råd som kan ha mye for seg i mer normale situasjoner, men nå er landet i en høyst ekstraordinær krise. Da må politikerne handle ekstraordinært.