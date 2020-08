«Selfie-kongen» ligger an til å bli Venstres leder.

Jeg ble en gang spurt av folk i Akershus Venstre om det ville være lurt å nominere Abid Raja til Stortinget. Raja var da et politisk ubeskrevet blad, men han hadde engasjert seg sterkt i samfunnsdebatten om innvandrernes sak.

Han var godt kjent fra mange TV-debatter.

For Venstre som holdt den asyl- og innvandringspolitiske fanen høyt, måtte det etter min mening være en fordel å ha Raja på Stortinget med hans pakistanske familiebakgrunn.

Raja har ikke skuffet. Han er en fargeklatt i et nesten Blenda-hvitt storting. Han snakker og argumenterer godt. Han er ofte utenfor partiprogrammet. Det bør tolereres i Venstre som alltid har vært et parti med stor takhøyde.

Abid Raja er vennlig, han har humor, sjarm og velgertekke. Er det noe Venstre virkelig trenger så er det folk som kan trekke velgere til partiet.

Statsråden er omstridt i stortingsgruppa. Han er uforutsigbar.

Det hevdes at han er mer opptatt av seg selv enn av partiet. En gjennomgang Aftenposten har gjort, viser at Abid Raja er «selfie-kongen» i regjeringen. Siden nyttår har han lagt ut 88 selfier på sin Facebook-side. Det er nesten like mange som resten av regjeringen til sammen. Raja har forstått betydningen av moderne politisk kommunikasjon.

Abid Raja er ambisiøs. Han ville på Stortinget og kom på Stortinget. Han ønsket seg inn i Stortingets presidentskap og kom inn i Stortingets lederskap. Han ville være med i partiledelsen og han ble nestleder. Han ønsket en statsrådstaburett og han ble kulturminister. Nå vil han bli partileder.

Selv om mange i partiet motarbeider ham, kan Raja bli leder. Han er ikke lett å stanse når han er i gang.

Han vet hva han vil, men han sier det ikke alltid høyt. Uten å innrømme det har kulturministeren i sommer drevet valgkamp over hele landet. Hele veien har han dobbeltkommunisert. Da han sa ja til å stille til valg for fire nye år til Stortinget, varslet han mediene om at han ikke ville gå inn en opprivende lederkamp.

Han forsikret også journalistene om at han vurderte ikke å stille som lederkandidat på landsmøtet. Men så la han til på typisk vis at «mer enn 50 prosent av ham ønsker å bli partileder». Denne uka ønsket 100 prosent av ham å bli partileder.

Siden kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø ikke har sagt offentlig at de er lederkandidater, står kampen i øyeblikket mellom klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kulturminister.

Allerede i slutten av mai kunngjorde Rotevatn sitt kandidatur.

Det foregikk så stille og pent at få oppdaget det. Rotevatn er Rajas rake motsetning. Når Raja uttaler seg, blir det store oppslag i mediene. Nå Rotevatn sier noe, ender det ofte som notiser.

Abid Raja har gjort maksimalt ut av tida som kulturminister. Han har kanskje ikke gjort så mye for kulturlivet, men han har styrket sin stilling som politisk rikskjendis. Rotevatn har ikke utmerket seg som klimaminister. Klimapolitikken har vært usynlig i Rotevatns tid. Klimapolitikken har druknet i korona.

Det kan ikke utelukkes at valgkomiteen foreslår en kvinne som kompromisskandidat. Forrige gang endte forsøket på å bygge bru mellom fraksjonene med forferdelse da kompromisskandidaten Trine Skei Grande trakk seg. Det mest ryddige denne gangen vil være en kampvotering på landsmøtet mellom Raja og Rotevatn.

Dermed får Raja den lederkampen han tidligere sa han ikke ville være med på.

Ledervalget kan bli avgjørende for Venstres videre skjebne. Det ser dårlig ut for partiet. Det hjalp ikke på Venstres oppslutning at det gikk inn i regjeringen. Det har heller ikke hjulpet at hovedmotstander Frp hoppet av regjeringsvogna. I to år har Venstre ligget stabilt under sperregrensen. I september 2018 var oppslutningen på meningsmålingene i gjennomsnitt 3,4 prosent. Nå er den 3 prosent.

Det burde ikke være vanskelig for landsmøtet å velge når kandidatene er så forskjellige. Raja er populær blant folk. Han er en pragmatiker og lite ideologisk skolert. Målet hans er å gjøre Venstre til et bredt liberalt parti.

Rotevatn er ukjent for de fleste velgere. Det vil ta tid å selge inn hans navn.

Rotevatn er prinsipiell og en ideologisk overbevist liberaler. Han mangler Rajas temperament og karisma. Rotevatn minner til tider om en byråkrat.

Med Rotevatn som leder kan Venstre lett framstå som et seminar. Med Raja som leder, vil Venstres meninger sprike i alle retninger. Akkurat som før. Velgerne avgjør hva som er best.