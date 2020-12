Jada, publikumslyd på boks er en pussig greie, og uten lyd kan selv et toppmøte framstå som en ubetydelig treningskamp på TV. For spillerne er det også opplagt bedre med publikum til stede.

Første match i Premier League med publikum tilbake er West Ham mot Manchester United lørdag. Da skal 2.000 hjemmefans endelig få se sitt lag igjen. Det er 266 dager siden sist og det er mang en supporter som gleder seg.

Men ikke alle klubbene får spille sine hjemmekamper foran publikum. England har opphevet sin nasjonale koronanedstengning. Samtidig har de gradert landet i soner. I sone 1 kan klubbene slippe inn 4.000 fans, i sone 2 må de nøye seg med 2.000 og i sone 3 må dørene holdes stengte. Dermed vil mange av klubbene lenger nord være foruten støtte fra fans fordi de ligger på nivå 3 når det kommer til spredning av viruset.

Dette gjelder byene Manchester, Newcastle, Sheffield, Wolverhampton, Birmingham, Leicester og Leeds. Det betyr at det fortsatt vil være mange tomme stadioner. Aston Villa, Burnley, Leeds United, Leicester City, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Sheffield United, West Brom og Wolves er foreløpig nødt til å spille hjemmekamper for tomme tribuner.

I nabobyen til Manchester, Liverpool, der vil de kunne spille foran 2.000 fans. Byen ligger nemlig på nivå 2 sammen med London, Southampton og Brighton. Og i disse fire byene finner vi: Liverpool, Everton, Tottenham, Chelsea, West Ham, Crystal Palace, Arsenal, Fulham, Brighton og Southampton. Alle disse kan altså få støtte fra 2.000 hjemmefans. Hittil er det ingen klubber som sogner til nivå 1.

Men er dette rettferdig? Om det er slik at hjemmefans er en fordel burde man kanskje ventet til alle kunne åpne portene før de ble invitert tilbake? Er virkelig publikum på tribunen så viktig at man drister seg til å slippe dem inn igjen, selv om det er en risiko for smittespredning? Nå skal det være et strengt testregime av publikum og de må alle bruke munnbind, men dette framstår uansett som en sjanse å ta. Det hele virker som et påfunn med en risiko for økt koronasmitte.

For fansen er det opplagt bedre med folk på tribunen, men sportslig er det urettferdig at noen får hjemmestøtte og andre ikke. Hvorfor ikke bare vente? Enn så lenge er det en dårlig idé å slippe publikum inn på stadion igjen.

