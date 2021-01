– Jeg vil innstendig be innbyggerne om å ikke reise til andre kommuner for å benytte seg av tilbud som er stengt i din egen kommune, sa Bent Høie (H) lørdag, etter at regjeringen har innført kraftige smitteverntiltak etter smitteutbruddet i Nordre Follo.

Nå er det alvor. Det muterte viruset vi har hørt skrekkhistorier om fra Storbritannia er i Norge. Og vi har såkalt «villsmitte». Det betyr at man ikke vet hvor smitten kommer fra, og dermed ikke har oversikt over hvordan den vil spre seg. Det snakkes om høyere dødelighet, og stilles spørsmål ved effekten vaksinene vil ha på det muterte viruset. Vi har ingen fasit ennå.

Derfor er det fullt ut forståelig at kraftige tiltak må komme, og at smitten må stoppes raskt. Men så får vi det absurde: Køen.

I mars da Norge stengte ned, ble dopapir, havre og gjær revet ut av butikkhyllene. Det er rapportert om hamstring også denne gangen, men det som har fått mest oppmerksomhet er køene utenfor ulike Vinmonopol. I Bærum måtte vektere tilkalles lørdag for å passe på. Vi kunne lese om krisemøte. Og ordfører i kommunen, Lisbeth Hammer Krogh, sa til VG:

– Vi ser situasjonen som svært bekymringsfull.

Vinmonopolet har fått spørsmål om de på eget initiativ ville stenge butikkene sine utenfor Oslo på grunn av køen. De svarte at de forholder seg til nasjonale myndigheters råd.

Det er mye å bekymre seg for nå. Men kø utenfor Vinmonopolet burde vært det siste vi frykter. Når det ble klart at vi er i en svært alvorlig situasjon, og at vi nok en gang går inn for unntakstilstand, er det vanskelig å forstå at Vinmonopolene i det hele tatt fikk åpne slik de gjorde lørdag.

Vi kjenner nordmenn. Vi vet det blir kø. Og det siste vi trenger i en situasjon med villsmitte av et mutert virus det virker som vi har minimalt med oversikt over, er at store mengder mennesker drar til samme sted for å stå i kø. Meteren eller ei: Det er risikabelt.

Mange barn fikk en skikkelig gladnyhet i Oslo denne uka. Både nasjonale myndigheter og byrådet ga tommelen opp for oppstart av fritidsaktiviteter og innendørs trening igjen.

Så kom kalddusjen nå. Barnas planer faller sammen, og det blir fortsatt ventetid før viktige deler av livene deres kan starte igjen. Når jeg nå må fortelle 4-åringen at det ikke blir teaterkurs på en god stund til, er det rimelig provoserende å se prioriteringene til en del voksne. At de velger å ta sjansen på å oppsøke et Vinmonopol for å stå i kø med masse andre mennesker, er helt vanvittig.

Raymond Johansen (Ap) sa på lørdagens pressekonferanse at han forstår at folk er forbanna. Det er ikke rart vi blir lei. Det virker som om det aldri tar slutt. Men skal vi bekjempe smitten, har vi ikke noe valg. Vi må prioritere de viktigste tingene framover. Og det er ikke helt sikkert at det er rødvinen som bør være akkurat det.

I Oslo går byrådet nå inn for rødt nivå i skoler og barnehager. For mange skolebarn vil det i prinsippet bety hjemmeundervisning. Og rødt nivå vil være svært utfordrende for en rekke barnehager også. Men det siste byrådet vil er å stenge helt ned. For vi vet konsekvensene av det: Det rammer særlig de barna som ikke har det bra hjemme.

Akkurat nå er det blytungt for mange. Snøen som lokket folk ut på ski er borte de fleste steder. Skøytebanene har masse vann på seg. Men sola har stukket seg fram i hovedstaden. Det er lov å nyte den ute. Så lenge vi dropper å stå i kø.

