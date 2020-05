Presidentene Donald Trump, Jair Messias Bolsonaro og John Magufuli kommer til å havne på pallen når verdenspolitikkens korona-verstinger skal kåres.

I motsetning til fleste andre politiske ledere har de har valgt den smale vei mot den «djevelske» korona-pandemien.

Presidentenes fornektelse av dystre realiteter og demonstrative handlinger som viser at de ikke frykter viruset, skaper ubehag og hoderysting både i hjemlandene og rundt om i verden.

Les også: Trump hyllet koronatest – forskere hevder den ofte gir feil svar

De tre presidentene har det til felles at de er kommet til makten ved å spille på religiøse følelser i sine valgkampanjer. I deres politiske agitasjon har de sørget for lene seg mot populære predikanter som har store tilhengerskarer.

I ulike verdensdeler ser det ut til å ha vært en suksessfull vei for å sikre seg presidentembetet.

Verden er overforet med historier om Trump og Brasils Bolsonaro. Det er først i de siste ukene president John Magufuli i Tanzania har havnet på den internasjonale berømmelsesveggen. I de første par årene etter at han kom til makten i 2015, ble han sett på som et lyspunkt i kamp mot korrupsjon og offentlig sløsing. Nå er det stadig flere som stiller spørsmål om hva han holder på med.

Hans håndtering av korona skaper forbauselse hos andre afrikanske ledere. Det gjelder både ordbruk og handlinger.

Den sterkt troende katolikken mener det ikke er noen grunn til å stenge kirker og moskeer i Tanzania. Magufuli hevder med styrke at troende ikke kan smittes, og at bønn vil hjelpe mot covid-19-viruset. Han fastslår at viruset er «djevelsk», og at de som møter opp i gudshus har en særegen beskyttelse.

«Dere har ikke sett meg frykte nattverden, for koronaviruset er djevelsk, og kan ikke ta plass i Jesu legeme», skal han ifølge kringkasteren Deutsche Welle ha uttalt.

Magufuli er sterkt påvirket av den innflytelsesrike nigerianske predikanten T.B. Joshua.

Det hevdes at pastorens bønn for den alvorlig syke sønnen til Magufuli førte til helbredelse i 2013. Under innsettelsesseremonien av Magufuli i 2015, ble Joshua behandlet som en kongelig gjest.

Magufuli er ikke den eneste av sørafrikanske politiske ledere som henter impulser fra Joshua. Han nyter stor tillit i store befolkningsgrupper i Sør-Afrika og også i Latin-Amerika.

Da Covid-19-pandemien begynte å eskalere i begynnelsen av mars, gikk Joshua ut med budskap om at epidemien ville vare til 27. mars. Når så ikke skjedde, presiserte han at fra denne dagen ville virusspredningen stoppe, fra stedet der det hadde begynt, i Wuhan i Kina.

Joshua skal ha vært en betydelig inspirasjon for at akademikeren Magufuli orienterte seg mot politikken i 2011.

Støtte og heiarop fra pastorer og kirkeledere ligner mye på det som har ført Trump og Bolsonaro til makten. I USA er det nettopp offentliggjort en undersøkelse blant hvite protestantiske kristne om hvordan de tenker om Guds inngripen i politikken. Halvparten av de spurte hevder at Trump er «salvet til å bli Guds president».

Denne tenkningen er hentet fra Det gamle testamentet. Israels konger, som David og Salomo, var Guds salvede. I en del lavkirkelige kristne miljøer rundt om i verden, er det en klar tendens til at dette overføres til vår tid. Det kan ha vært avgjørende for at både Trump, Bolsonaro og Magufuli nå er i maktposisjoner.



Med dette bakteppet er det ekstra interessant å observere hvordan de møter en krise. Man kan trygt fastslå at det ikke er tillitsvekkende. Vi ser nå en sterk devaluering av tittelen president. Deres ord og handlinger bidrar til at også kristendommen dras ned i søla.