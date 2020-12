NHO sier nei til å påføre bedriftene nye kostnader. LO kjemper videre for å utvide dagens ordning for tjenestepensjon i privat sektor. Politisk er det også uenighet om dette spørsmålet.

Ordningen med obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor er i dag slik at man får pensjon først etter å ha tjent vel hundre tusen kroner, som tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden.

De som jobber under 20 prosent stilling, får heller ikke rett til slik tjenestepensjon.

LO og YS har ved flere lønnsoppgjør krevd å få pensjon fra første krone, men arbeidsgiverne har sagt tvert nei. NHO har argumentert med at dette er et politisk spørsmål, siden det dreier seg om utvidelse av en lovfestet ordning. Derfor sørget Arbeiderpartiet og SV for at saken kom på politikernes bord, men de borgerlige partiene vendte tommelen ned ved å vise til at arbeidsgiverne ikke var med på laget.

Snakk om å argumentere i en sirkel som det er umulig å komme ut av.

Et utvalg fikk i stedet i oppdrag å utrede modeller for pensjon fra første krone. Utvalget klarte ikke å komme med en samlet anbefaling. Arbeidsgiverne vil ikke bli med på en ordning som påfører bedriftene økte kostnader.

Alternativet er at minstekravet for pensjonsinnskudd senkes fra 2,0 til 1,6 prosent av lønna. Dette sier LO tvert nei til, for en slik svekkelse av ordningen vil naturlig nok innebære dårligere pensjon.

Over en million arbeidstakere rammes av at det ikke er pensjonsopptjening fra første krone. Enkelt sagt er det slik at en arbeidstaker som tjener 300.000 kroner, bare får pensjon for to tredeler av lønna. Hvis inntekten derimot er på 600.000, så blir det opptjening på fem av seks kroner.

Dermed blir lavtlønte, og i stor grad kvinner, de store taperne i dagens system.

Dette handler om en velferdsreform der pensjonene bedres mest for dem som har lav lønn. Pensjon fra første krone vil selvsagt koste noe for bedriftene som ikke har innført dette. Arbeidsgiverne bør heller se på dette som en god investering i kampen om arbeidskraft, spesielt overfor offentlig sektor hvor det jo er pensjon fra første krone.

En mulighet er gradvis opptrapping. Det er grunn til å merke seg at LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er villig til å «diskutere innfasingen».

I bunn og grunn handler pensjon fra første krone om å rette opp en urettferdighet. De rødgrønne partiene på Stortinget har lovet å innfri kravet dersom de vinner stortingsvalget neste år. De borgerlige partiene må belage seg på at dette kommer til å bli et viktig spørsmål i valgkampen.