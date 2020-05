Forrige helg satt vi på brygga foran svigers’ hyttenaust utenfor Bergen og ventet på det magiske øyeblikket da regnet gir seg. Det kom med noen minutter hver time, og for en glede.

«Solen skinner, ja, nå har vi det fint». «Nå må dere komme ut, unger, det er opplett!».

Du må egentlig ha vært i Bergen for å forstå og føle betydningen av opplett. I resten av Norge, ja, i resten av verden, har man vel knapt et ord som alene beskriver noen minutter uten regn, eller yr som svigermor kaller alt annet enn plaskregn.

Men på Vestlandet har alle et forhold til hva opplett betyr.

På Wikipedia er det slik beskrevet: «Opplett er ein vêrtype der det ikkje kjem noko nedbør, til dømes ein tørkeperiode eller berre ein regnfri periode mellom byer. Opplett er også eitt album frå John Olav Nilsen og Gjengen».

Vi hadde kjørt sju–åtte timer over fjellet for å sitte på hver vår brygge, med tre–fire meters avstand. Barnebarna satt på den ene brygga og hadde quiz.

Mormor og morfar satt på den andre og svarte høyt. Alle lo.

Da det ble opplett stakk morfaren ut i båt med yngstejenta, han med motoren og hun minst to meter unna, og hentet krabber. Det var nydelig stueforandring for store og små.

Etter to dagers miniferie reiste vi hjem. Vi snakket om at vi sjelden kjører så langt bare for ei helg, men at det likevel var verdt det etter åtte uker inne i en trang leilighet.

Ungene stilte det som er blitt et fast spørsmål: «Når tror dere vi kan gå på skolen igjen? Tror dere det skjer før sommeren?». Vi hadde ikke noe svar.

Minstejenta som allerede er i gang med skoledagene sine, satt ved siden av og gliste.

Så ringte en av hennes beste venninner på videochat fra Sverige, der vår egen hytte har ligget utilgjengelig for oss de siste par månedene. Fra bygda fire kilometer fra den for oss stengte grensen, var ikke budskapet til å misforstå: «Jag saknar dej».

Det var nok å snu hodet i bilen for å konstatere at savnet er gjensidig. Vi kan knapt se for oss en annen sommerferie enn den vi har i vårt svenske sommerparadis. Nå ble vi sittende og snakke om hva vi tror skjer med adgangen til svenske hytter i sommer.

Må vi planlegge for en helt annen ferie? Kan de to venninnene møtes?

Samtalen gikk videre til trening. To av tre spiller håndball. Det er ikke så lett når man ikke kan ta på ballen. Sistemann spiller fotball med pappa som trener, og han, altså jeg, har brukt mye tid på å planlegge treninger med grupper på fire barn og en voksen, en meters avstand, antibac og ingen hender på ballen.

Det var da det gikk opp for meg at vi alle venter på opplett. God fredag!