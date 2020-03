7. mars er nemlig ingenting i forhold. 7. mars huskes bare for Alexander Graham Bells 1876-patent på oppfinnelsen som ble kjent som telefonen. En helt verdiløs innretning etter innføringen av Facebook og Instagram.

Men gratulerer med 8. mars! Det var på denne dagen i 1872 Johan Sverdrup, venstremann og senere statsminister, men foreløpig talsmann for opposisjonen, tok til orde for at «at al Magt og Kraft samles her i denne Sal til Afgjørelse af Samfundets høieste og vigtigste Anliggender».

Debatten handlet om, godt forenklet i denne spaltens ånd, at statstrådene kunne komme til Stortinget og stå til rette for sine handlinger. Når vi ser på noen av statsrådene vi er blitt påført de siste årene må vi bare takke for at parlamentarismen ble innført.

Gratulerer med 8. mars! I 1995 ble Dagbladet Norges første riksdekkende avis med nettutgave. Starten på en ny tid i norsk presse, en som Dagbladet går i spissen for å videreutvikle.

I opptakten til årets 8. mars har nettutgaven til Dagbladet en slags kvinnesak om «slik får hun millionlønn». Jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn i saken, men etter bildet å dømme er den høye inntekten relatert til å stå i dusjen i våt T-skjorte, med rumpa struttende ut av kabinettet, mens noen filmer.

Gratulerer med 8. mars! På denne dagen i 1983 kalte USAs daværende president Ronald Reagan Sovjet for «et ondskapens rike». I dag er forholdet mellom den sittende amerikanske presidenten og Sovjet, eller i det minste Russland, preget av god, gjensidig forståelse.

Gratulerer med 8. mars! I 1658 ble «Freden i Roskilde» inngått, der den dansk-norske kongen måtte avgi store landområder til svenskene.

Hovedsakelig det som i dag er kjent som Trøndelag og Møre og Romsdal. Ufreden blusset fort opp igjen, og i «Freden i København» ble disse landområdene tilbakeført.

Dette var en regionreform med sus over. Hvis de ikke slutter å klage der oppe i Finnmark kan de fort bli overgitt til Finland eller Russland neste gang det blir fred i Roskilde. Eller på Øyafestivalen.

Gratulerer med 8. mars! I 1618 oppdaget Johannes Kepler den tredje loven om planetenes bevegelse. Dette var en avansert astronomisk beregning som fikk stor betydning for vitenskapen, helt fram til i fjor da det endelig ble bevist at jorda er flat, og at forskere aldri har vært til å stole på (den første loven om Jon Helgheims begavelse).

Til slutt: Gratulerer med 8. mars! Bursdagen til Mickey Dolenz, 75 år gammel i år. Hovedsangeren i The Monkees. Han som hadde mistet troen på kjærligheten, helt til han møtte henne, hun som fjernet all tvil og gjorde ham til en believer. Enda en storslått hyllest til kvinnen på denne fine dagen.