I dag er det nøyaktig tre år siden den pensjonerte norske offiseren Frode Berg ble arrestert av russisk sikkerhetstjeneste i Moskva. Han hadde forlatt Hotell Metropol på formiddagen med to konvolutter på innerlomma. I en lå det 3000 euro, i den andre var det en minnebrikke. Berg hadde dagen før funnet et postkontor der han skulle kjøpe frimerker og en postkasse. Men dit kom han aldri.

Berg rakk bare å ta noen steg på fortauet før kraftige never grep tak i ham og plasserte ham i en svart kassevogn. Klokka var 12.55. Den største norske spionskandalen siden Arne Treholt var et faktum. I nesten to år skulle Berg sitte innesperret i russisk høysikkerhetsfengsel. Dommen på 14 år for spionasje, ville tatt livet av ham. Menn i 60-årene overlever ikke slike dommer i Russland.

Han fikk en dødsdom.

For Frode Berg er dagen i dag, 5. desember, åpenbart en dag han vil huske og bære med seg resten av livet. En dag å kjenne på hatet han har snakket om, på bitterheten. Men 5. desember er kanskje en enda mer smertefull dato for norsk etterretningstjeneste. Dagen vår skarpeste hemmelige tjeneste, som er rettet mot fremmed makt, ble avslørt som inkompetent. Som amatører. Et totalt nederlag for motparten FSB i øst. For etterretningstjenesten er det et før og et etter Frode Berg. Aldri mer 5. desember, kan man nå si.

Det er hevet over tvil at Frode Berg var på oppdrag for Norge.

Han gjorde en jobb i realiteten for statsminister Erna Solberg og for oss alle. Like åpenbart er det at han ikke var skikket for den typen kurervirksomhet inne i Russland. Bergs mulige naivitet, flytter ikke ansvaret bort fra norsk etterretning. Oppdraget var svært risikabelt. Betaling for opplysninger om et russisk atomubåtverft. Berg følte seg utrygg, og ville ikke mer. Men ble overtalt.

På det som skulle være den siste turen østover med penger på lomma, gikk det galt.

15. november i fjor ble han sluppet fri som del av en utvekslingsavtale. Frode Berg kunne gå hjem til frihet. Motsatt vei gikk durkdrevne, profesjonelle russiske spioner. I motsetning til sine passerende kollegaer, hadde Berg ingen planer om å holde kjeft. Hans sterke og svært åpenhjertige historie kan denne høsten både høres og leses.

NRKs podkast «Agent Frode Berg» og boka «I grenseland – historien om Frode Berg» av Morten Jentoft kan begge varmt anbefales. Hjemme i Norge, på flyplassen slik han selv forteller det, fikk Berg beskjed om at han får 4,3 millioner kroner i erstatning. To millioner per år, pluss omkostninger.

Visstnok gående rate for tjenestemenn som går på en smell i utlandet. Men Berg var sivilist.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sprengrodde bort fra antydninger om at erstatningen var en innrømmelse fra norske myndigheter om ansvar. Selv om Berg får en varm oppringning fra en «pratevillig» statsminister Erna Solberg. Og selv om sjefen for E-tjenesten i et Aftenposten-intervju går svimlende nær å innrømme at Berg var deres mann.

«Det er masse som ikke er kommet frem i Frode Berg-saken», sa Morten Haga Lunde. Hva kunne det vært, hvis ikke E-tjenesten hadde noe med saken å gjøre? Lunde har nå gått av, selv om han ifølge TV 2 søkte om forlengelse av åremålet. Fire andre i E-tjenesten er ifølge Frode Berg omplassert. Innrømmelsene har i praksis vært mange.

Men viktigere, sakens kjente fakta er aldri blitt motsagt.

Noen offisiell innrømmelse kommer aldri. Fra noe hold. Slik er spionspillet. Men fra Kirkenes følger Frode Berg svært godt med på EOS-utvalget som jobber med saken. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste har brukt lang tid. Det tyder på at saken er vanskelig og sensitiv for utvalgets sju eks-politikere og jurister. Frode Berg-saken ble nevnt i utvalgets årsmelding for 2019 som eget kapittel i innholdsfortegnelsen.

Men under kapittel 5 står det bare: «På bakgrunn av opplysninger som er kommet frem i offentligheten om Frode Berg, har EOS-utvalget satt i gang en undersøkelse innenfor EOS-utvalgets mandat. Det er uklart når undersøkelsen vil være ferdig». Det er også alt vi vet nå, og det eneste OES-utvalget vil si. Men når konklusjonen kommer, vil den ha stor vekt. Den vil leses som det offisielle Norges vurdering av E-tjenestens håndverk. Brudd på loven om våre hemmelige tjenester? Tvilsomt.

Men som et tidligere utvalgsmedlem sier til meg: «At det vil komme kritikk, er helt åpenbart».

Kanskje må vi, E-tjenesten og Frode Berg vente helt til slutten av mars for et slags punktum i denne saken. Det er tidspunktet for utvalgets årlige årsmelding. Kanskje kommer det en særmelding før det. Det vil være å håpe, på vei inn i sakens femte år. En særmelding vil i seg selv være et signal og vil gi mer konsentrert kraft til utvalgets konklusjon.

For E-tjenesten kan det være gull at tida går, at glemselen nummer offentlighetens bevissthet. For Frode Berg som offer, er nærhet i tid viktig. Han vil ha sin oppreisning i mer enn kroner. Ordene EOS-utvalget velger vil være det nærmeste han kommer en «dom» mot den tjenesten og de menneskene han mener misbrukte hans tillit.