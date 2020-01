Nyhetskamp i et nytt tiår

I Dagsavisen-familien har vi lagt bak oss et tiår som knapt noen trodde våre aviser skulle overleve, og er på vei inn i et nytt med flere lesere enn noen gang.

På vei ut av 2009 hadde to av avisene som nå gis ut av Dagsavisen, avgått med døden. De tre resterende hadde tapt smått utrolige 29 millioner kroner i regnskapsåret 2009, lesertallene stupte og dommedagsprofetene i mediebransjen var i ferd med å signere dødsattestene. Det er egentlig mot alle odds at vi ti år senere, på vei inn i et nytt tiår, kan skrive at vi ser lyst på fortsettelsen for Dagsavisen, Rogalands Avis, Demokraten, Fremtiden (nedlagt i 2000, startet opp igjen i 2013) og Moss Dagblad (nedlagt i april 2009, startet opp igjen i 2014).

Journalistikken, meningene, analysene og avsløringene når ut til flere mennesker enn noensinne. De beste ukene i 2019 nådde Dagsavisen-familien samlet over én million unike brukere digitalt, i tillegg til våre lesere på papir. Den mest leste saken, en kommentar fra debattansvarlig Selma Moren, fikk over en halv million sidevisninger. I tillegg hadde vi flere artikler som rundet milepæler som 100.000 (noen titalls) og 300.000 (fire stk). Det dreier seg om alt fra avsløringen om bomstasjonen som ble satt opp på en balkong på Torshov til kommentarer og debattinnlegg, samt våre mange saker om kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) og Nav-skandalen.

Økonomisk gikk Dagsavisen-familien med noen millioner kroner i overskudd i 2019, til tross for et uvarslet pressestøttekutt på flere millioner kroner som kom i november med tilbakevirkende virkning for hele året. Vi mottok lavere offentlig støtte, målt både i faktiske kroner og i andel av inntekter, enn på svært mange år, men har likviditet, egenkapital og digital fart nok til å møte usikkerheten.

I starten av 2019 overtok vi Demokraten i Fredrikstad og berget den fra nedleggelse. På gammel driftsmodell hadde Demokraten, en liten avis med årlig omsetning på rett over ti millioner kroner, tapt ganske utrolige 20 millioner kroner for eierne de siste ti årene. På ny driftsmodell, som en del av Dagsavisen-familien, har vi tilført flere journaliststillinger og håper vi skal få til en like vellykket snuoperasjon i Fredrikstad som i andre byer.

Etter å ha jobbet med dette avisprosjektet siden sommeren 2010, og de første årene kjempet mot nedleggelse, er det en glede og ære at vi nå kan takke lesere og ansatte ikke bare for et godt 2019, men også for et tiår som har gitt nytt liv. Nå våger vi å tro at Dagsavisen-familien blir med på reisen i et nytt tiår, og at vi kan glede oss til mer aviskonkurranse, forhåpentlig i enda flere byer, og spennende år med mye utvikling – digitalt, politisk og journalistisk. Godt nytt år!